Edmundo Bal (Cs) da por condenados a los presos del procés y rechaza toda vía de indulto o de excarcelación

448659.1.644.368.20190810112350

Dice que Ciudadanos no va a "comprar ningún discurso victimista" del independentismo y que, si no asumen la Constitución, sólo cabe el 155

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que la sentencia sobre el proceso independentista catalán será condenatoria, "con mayor o menor rigor", y en ese contexto ha advertido de que sería "inaceptable" que se concedieran indultos totales o parciales a los políticos catalanes acusados, o que fueran excarcelados meses después por decisión de la Generalitat.

En su opinión, los condenados deberían cumplir "absolutamente" con la condena impuesta y no disfrutar de "privilegios" penitenciarios como el tercer grado en el caso de que fueran enviados a cárceles catalanas.

El que fuera abogado del Estado en el proceso previo al juicio del 'procés' ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, que el tribunal presidido por el juez Marchena debe condenar a los acusados por rebelión porque los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 hubo "violencia" en Cataluña y "se agredió de manera salvaje" a los agentes de Policía y Guardia Civil.

Además, Bal se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez concederá indultos a los acusados porque el presidente en funciones ha evitado responder a preguntas de su partido sobre esta posibilidad. "Cuando una persona que tengo enfrente le pongo entre la espada y la pared mediante una pregunta tan directa como 'Dígame por favor que no los va a indultar' y no dice nada, pues es que sí", ha recalcado.

NO CABEN PRIVILEGIOS PARA QUIEN SE SALTÓ LAS REGLAS

"Son inaceptables los indultos en el caso de una sentencia condenatoria, como presumiblemente todos pensamos que con mayor o menor rigor va a ser", ha añadido el portavoz del partido 'naranja', que recientemente se ha incorporado a su ejecutiva.

Tampoco acepta "de ninguna manera" posibles indultos parciales porque se trata de "los delitos más graves que se pueden cometer contra el orden constitucional", ya que suponen "saltarse a la torera" las reglas de consenso de todos los españoles. "¡Cómo va a haber indultos!", ha enfatizado.

Sobre la posibilidad de que los ahora acusados fueran destinados a prisiones catalanas y de que por ello pudieran disfrutar de beneficios penitenciarios como el tercer grado, que se le concedió al político Oriol Pujol, Bal ha subryado que aquella decisión fue "escandalosa" y ha asegurado que Ciudadanos será "firme" para que "se cumpla absolutamente la condena".

"Solo faltaría que estas personas, cometiendo estos delitos, se encontraran en una situación de privilegio con respecto a otras personas que han podido cometer un robo o un hurto", ha señalado.

LOS INDEPENDENTISTAS ESTÁN EN EL 'APRETEU'

Por otro lado, el portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos ha dicho que cuando el sector independentista "asuma" que debe cumplir con la Constitución "se podrá hablar", pero que por el momento "lo único que se pondrá encima de la mesa" es el artículo 155. "Ahora [los independentistas] están en el 'apreteu'", ha lamentado.

Bal ha sido interrogado sobre las palabras del presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, que defendía que "no se puede decir solo un 'no' a las reivindicaciones de dos millones de personas" y apostaba por "encauzar" el movimiento independentista permitiendo por ejemplo que las comunidades autónomas puedan gestionar más impuestos de forma directa. Ante estas palabras, Bal ha subrayado que no va a "comprar ningún discurso victimista" del independentismo.

Así, ha remarcado que existen "cauces institucionales más que suficientes" para que los independentistas puedan "llevar a efecto" sus "legítimas pretensiones", pero que lo que no es justificable es la comisión de delitos.

LLIGA DEMOCRÀTICA NO ES UN RIVAL

Edmundo Bal no ve un competidor en Lliga Democràtica, un partido catalanista de centro-derecha impulsado, entre otros, por la concejal de la plataforma de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona Eva Parera y que ya ha absorbido a algunos políticos del PP y de la antigua Unió. La formación se está preparando para presentarse a las próximas elecciones catalanas y previsiblemente se presentará públicamente en septiembre.

Bal se ha mostrado convencido de que Ciudadanos puede ser el ganador dentro del no independentismo tras los próximos comicios autonómicos porque su "su mensaje ha calado en la sociedad catalana". Con todo, hay que "esperar a que se abran las urnas", ha matizado.

Así, ha defendido que la formación de Rivera está en sus "horas más altas" y ha puesto en valor la figura de la líder del partido en Cataluña y futura candidata a presidir la Generalitat, Lorena Roldán, como persona de "máxima relevancia" dentro de la formación y que ha mantenido el discurso de Cs que le ha hecho ganador de las elecciones en Cataluña.