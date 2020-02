Edmundo Bal ve "irresponsables" las críticas de Igea a la dirección de Ciudadanos: "No hacen ningún bien"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tachado de "francamente irresponsables" las críticas vertidas por el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, contra la dirección del partido durante la presentación de su candidatura a las primarias porque considera que "no hacen ningún bien" a la organización.

En los pasillos de la Cámara Baja, Bal ha reaccionado así ante las palabras pronunciadas este martes por Igea, quien cargó contra la organización y la estrategia de pactos del partido de la última etapa.

TIRA "PIEDRAS SOBRE SU PROPIO TEJADO"

El abogado del Estado ha admitido que le llama mucho la atención que una persona que lleva militando en Ciudadanos durante tantos años y que gracias a él es vicepresidente de Castilla y León "venga ahora a echar piedras contra su propio tejado". "Me parecen unas declaraciones francamente irresponsables que no hacen ningún bien a este partido político", ha dicho.

Preguntado sobre si comparte con Igea que fue un "error" no conformar un Gobierno con el PSOE cuando sumaba 180 escaños, Bal ha respondido que el presidente Pedro Sánchez no tuvo "en ningún momento" intención de cerrar un acuerdo con Ciudadanos y que, de hecho, él mismo ha llegado a asegurar que "nunca ofreció nada". "Dos no se pelean si uno no quiere, pero tampoco dos pueden llegar a un acuerdo si uno no quiere", ha resumido.

Por último, y sobre si aceptará la invitación que Igea ha hecho a la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, para la celebración de un debate este jueves de los candidatos a liderar Ciudadanos, Bal ha dicho haberle sorprendido ese reto porque precisamente fue Arrimadas la que se lo ofreció a él "desde el primer momento".