Eguiguren no ha recibido aún citación para el juicio de Urrutikoetxea y cree que tuvo "voluntad de llegar a la paz"

El ex presidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, el ex ministro del Interior, José Antonio Rubalcaba, la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, y el ex Lehendakari, Patxi López - PSE-EE

Al cumplirse nueve años del fin del terrorismo de ETA, dice que falta la crítica de la IA a "la maldad intrínseca de ejercer la violencia"

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, que todavía no ha recibido notificación para ir declarar en el juicio de París contra el ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', cree que éste tuvo "voluntad de llegar a la paz". Cuando se cumplen nueve años del comunicado de la banda por el que puso fin a su actividad terrorista, "echa en falta" la crítica de la izquierda abertzale a "la maldad intrínsica de ejercer la violencia".

En declaraciones a Europa Press, Eguiguren ha asegurado que no ha recibido "ningún escrito ni notificación" para que testifique en la vista oral que se celebrará contra Urrutikoetxea en el Tribunal de Apelaciones de París, tal como ha solicitado la defensa del ex jefe de ETA. "Voluntariamente no voy a ir. Si me llaman, ya pensaré si voy o no voy. Pero, de momento, no he recibido ninguna citación", ha añadido.

El ex presidente del PSE-EE, que mantuvo conversaciones en representación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, que llevaron al alto el fuego de 2006, ha afirmado que él, "como todo el mundo", piensa que 'Josu Ternera' fue un dirigente de la banda durante muchos años en los que la banda asesinó, pero ha precisado que "en aquellas negociaciones" le vio "con voluntad de llegar a la paz".

Además, ha contrapuesto esta disposición de Josu Urrutikoetxea a acabar con el ciclo de la violencia con la de "otros interlocutores" de la organización terrorista "que vinieron después", en alusión a Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.

"Sobre el resto de su figura (la de Urrutikoetxea), pienso lo que piensa todo el mundo, que ha sido un dirigente de ETA, pero en las negociaciones sí me pareció que tenía voluntad de acabar con la violencia", ha indicado.

FIN DE LA ACTIVIDAD DE ETA

Jesús Eguiguren ha aludido a los nueve años transcurridos desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, para poner en valor la diferencia que supone "vivir en paz o vivir en una situación donde el terrorismo imponía el miedo, la amenaza y la muerte". "Es cambiar de negro a blanco. Lo que ocurre es que, como ya nos hemos acostumbrado un poco y hemos olvidado un poco aquella situación, resulta un poco difícil definirlo ahora", ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que "echa de menos", de todo lo que se avanzado desde entonces, una crítica por parte de la izquierda abertzale a "la maldad intrínseca" que supuso "ejercer la violencia".

"Yo creo que ese paso no lo han dado. No han dado el paso de decir que ETA fue un error y, mientras eso no se produzca, todavía no estaremos en una situación de total normalidad, porque eso dificulta las alianzas políticas, la homologación de Bildu como una fuerza política más, sin ninguna tacha", ha destacado.

Por ello, Eguiguren no alcanza a entender la razón por la que la izquierda abertzale no ha realizado ya esta autocrítica. "Siendo tales las desventajas, no se entiende muy bien por qué no dan ese paso", ha insistido.

A su juicio, "eso resolvería muchas cosas y, además, es algo que en otros sitios, con organizaciones terroristas más fuertes que ETA, como en Colombia, ya lo han hecho".

El ex presidente del PSE-EE cree que la llegada a los socialistas al Gobierno Vasco --con Patxi López como Lehendakari-- fue "fundamental para que cambiara todo el esquema de la política vasca" y para llegar a la situación de ausencia de violencia.

Sobre el papel que él desempeñó para lograr que ETA abandonara definitivamente las armas, ha dicho que no siente "orgullo" de lo que hizo, sino "satisfacción". "Yo creo que cumplí con mi deber. Fui criticado despiadadamente en algunos momentos por cosas que dije, pero que luego el tiempo ha demostrado que eran así. Me siento satisfecho, no voy a decir orgulloso porque era mi obligación hacerlo", ha insistido.

Jesús Eguiguren no ve posible, "hoy por hoy", un futuro Gobierno Vasco integrado por el PSE y EH Bildu. "Tendría que pasar tiempo, tiene que darse ese paso por parte de EH Bildu (de autocrítica), que no quiere dar. Luego, me imagino que los acuerdos empezarían en los niveles municipales antes que un acuerdo de Gobierno", ha señalado.

Asimismo, le parece "muy bien" que se hable de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) u otras cuestiones políticas con la coalición soberanista en el Congreso. "Es normal que en el Parlamento se hable de cualquier tema con Bildu desde el momento en el que tiene representación", ha añadido.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Eguiguren tampoco entiende por qué se critican los acercamientos de presos que está practicando el Gobierno central, "si aplican la Ley y ETA ya no existe". Además, considera que el traslado de presos a cárceles cercanas a sus lugares de orígenes tenía que estar ya "culminado". "No tienen sentido ya las medidas de alejamiento", ha indicado.

A su juicio, esto sí podría ayudar a la convivencia en el País Vasco, aunque, en todo caso, cree que esta ya está normalizada y es una realidad, en estos momentos.