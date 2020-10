Elizo quita importancia a la petición del juez para investigarla y dice que siempre defendió a Podemos respetando la ley

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que fue directora del servicio jurídico de Podemos y a la que el juez Manuel García Castellón cita en el auto en el que pide al Supremo que se investigue a Pablo Iglesias, ha quitado importancia a la decisión del magistrado porque, según recalca, actuaron siempre con "absoluto respeto a la legalidad".

"En medio de las revelaciones de Villarejo en Tándem, el juez ha decidido pertinente elevar al Tribunal Supremo otra investigación en la pieza Dina de esta causa. No pasa nada. Que se nos investigue. Nadie debe estar al margen de la ley", ha escrito en su cuenta de Twitter.

En sus mensajes, recogidos por Europa Press, Elizo recalca que no hay motivo para la preocupación. "Siempre hemos defendido a Podemos con convicción, profesionalidad y absoluto respeto a la legalidad", argumenta Elizo, recalcando, asimismo, que siempre han hecho "frente a los ataques de las cloacas" y "acusado a los corruptos en los casos de corrupción".

QUE NO NOS DISTRAIGAN

Según confiesa, su única preocupación en este momento es "que se vea desdibujada la tarea de los profesionales que asumen la investigación en una causa tan importante como Tándem" en la que, añade, "aún se esconde la historia de corrupción de este país".

"Tenemos quizá sólo esta oportunidad para poder conocer, juzgar y limpiar nuestra historia colectiva y dejar un país diferente a nuestras hijas e hijos. Y no, no va a ser fácil. Pero no dejemos que nos distraigan", concluye Elizo su 'hilo' de Twitter.