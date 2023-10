Elorza (PSOE) pide que la amnistía obligue a desistir de la vía unilateral: "El coste deben asumirlo ambas partes"

Cree que el PSOE no tenía "un plan B" en caso de repetición electoral y que ahora se ve "abocado" a cerrar un acuerdo de investidura



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de San Sebastián y exdiputado socialista, Odón Elorza, ha pedido al PSOE que la ley de amnistía que acuerde con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez les obligue a desistir de la vía unilateral, esgrimiendo que "el coste" político de la medida "deben asumirlo ambas partes".

"Si queremos avanzar en lo que se dice la convivencia (...) el coste deben asumirlo ambas partes. Esto es que debe haber sesiones también por la parte de los independentistas, por parte de Carles Puigdemont y compañía", ha indicado el exdirigente del PSOE en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha resaltado la importancia de que "no se repitan los hechos".

Elorza, que no se ha mostrado en contra de la amnistía, sí que ha pedido a su partido que en preámbulo de ley se exprese que lo que aconteció en Cataluña en 2017 "fue contrario al Estado de Derecho, fue ilegal" y que además "debe desistirse de la vía unilateral", ya que sería "inaceptable".

En este sentido, ha advertido de que "no vale cualquier amnistía" y que la norma debe estar bien construida para no repetir "aquella vía unilateral". "No se está pidiendo a nadie que renuncie a la independencia, pero ojito con los procedimientos y con las vías que se utilizan, contrarios a la Constitución y al Estado de Derecho", ha añadido.

EL PSOE NO TENÍA PLAN B

El exacalde de San Sebastián ha resaltado el peligro de que la amnistía pase factura al PSOE si finalmente no sale adelante y se va a una repetición electoral, ya que hay un amplio sector de sus votantes que no la ven con buenos ojos. Por ello, cree que habría sido necesario explicar la medida "desde el comienzo con una sinceridad mucho mayor".

"Teníamos que haber dispuesto de una estrategia doble. Esto es un plan A, que es a por la investidura, y un plan B que es vamos a decir y a hacer y a actuar con inteligencia para el caso de que tengamos una repetición de elecciones", ha explicado, admitiendo que el PSOE ahora se ve "abocado" a acabar con una negociación que entraña "mucho riesgo".

En el caso de que haya investidura de Sánchez, Elorza espera que se haga "con la máxima dignidad" para que se pueda explicar a la ciudadanía de toda España, no solamente a la de Cataluña, que se está tratando de mejorar la convivencia como se hizo con los indultos.

En un esfuerzo por ser "muy diplomático", Elorza también ha vuelto a exigir que la consulta que se haga a la militancia --y que se empieza votar este lunes-- sea "más completa" y consulte sobre "la ley en completo, cuando se conozca y se tenga el texto". En su opinión, la consulta es "un poco express" y de "adhesión a lo que escasamente se conoce".

Pese a reconocer "la buena voluntad" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el exdiputado ha subrayado la necesidad de que las consultas se hagan "en serio" y con un conocimiento "a fondo" de lo que se vota.