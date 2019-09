Enfado en la cúpula del PP con Rivera por atacar a Casado con la corrupción

Publicado 09/09/2019 12:16:17 CET

En 'Génova' prefieren no entrar a contestar a Cs y advierten de que la gente no entiende que PP y Cs se estén "pegando"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP está más que molesta con las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, asegurando que no va a "tapar" la "basura" del Partido Popular en materia de corrupción, unas palabras con las que, a su entender, no está siendo "respetuoso" con el partido que dirige Pablo Casado. En cualquier caso, en la cúpula 'popular' prefieren no entrar al ataque directo con el líder de los naranjas y advierten de que los ciudadanos "no entienden" que ambos partidos se estén "pegando".

Así se han expresado en privado fuentes de la dirección nacional del PP un día después de la entrevista de Rivera publicada por el diario 'El Mundo' en la que recalcaba que "gobernar la Comunidad de Madrid es limpiarla de corrupción, caiga quien caiga, se llame como se llame y sea del partido que sea". "¿O alguien pensó que los votantes de Cs votaron para tapar la corrupción en Madrid?", se pregunta, para dejar claro que su formación no va a esconder la "basura" del Partido Popular.

En 'Génova' no ocultan su enfado por estas manifestaciones de Rivera, en un momento en que Pablo Casado está apostando precisamente por la coalición España Suma si hay de nuevo elecciones para aglutinar al centro-derecha con el objetivo de poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Este cruce de reproches entre PP y Cs coincide con el inicio de las declaraciones de una veintena de testigos e imputados de la trama Púnica. Más adelante serán llamadas para declarar en este caso las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

CREEN QUE NO TIENE RECORRIDO LA ESTRATEGIA DE Cs

Fuentes de la dirección nacional del PP consideran que Rivera no está siendo "respetuoso" y, además, creen que esta estrategia de ataque a Casado "no tiene recorrido electoral" porque la gente "no identifica con la corrupción" al presidente de los 'populares'.

En cualquier caso, las mismas fuentes consultadas ya anticipan que el PP nacional "no va a entrar" en responder a Cs, máxime cuando, según subrayan, lo que les están pidiendo los electores es "algún tipo de convergencia" si hay finalmente elecciones el próximo 10 de noviembre.

"El electorado no entiende que nos estemos pegando", advierten a Ciudadanos la dirección nacional del PP, desde la que recriminan al partido naranja que esté además siendo "injusto" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según reiteran las mismas fuentes, Casado va a seguir insistiendo en la unión del centro-derecha porque el electorado "penaliza" que se estén criticando en vez de mantener una posición común contra los nacionalistas y contra la izquierda.

CASADO: "NO TODO VALE EN POLÍTICA"

El propio Pablo Casado ha marcado este lunes distancias con los casos de corrupción que han afectado a su formación en los últimos años y ha avisado de que no va a tolerar que sus adversarios políticos le hagan "responsable" de lo que "pasó hace décadas". Es más, ha dicho que no va a admitir "carnés de honestidad" por parte de otras formaciones porque "no todo vale en política".

A su entender "no todo vale en política" y "no admite ni recetas ni carnés de honestidad por parte de otros partidos". El líder de los 'populares' ha lanzado este aviso en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, organizada por el Fórum Europa.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía al ser preguntado por las declaraciones de Rivera. "Cuando ha habido que expulsar a dirigentes del PP se les ha expulsado de manera tajante y estamos hablando de casos que son de hace una década", ha apostillado.

Moreno ha resaltado que "muchas personas ya no representan al PP y están fuera de la escena pública desde hace años". Es más, ha señalado que el Partido Popular tiene "un proyecto nuevo, emanado de un congreso, con equipos nuevos", "objetivos nuevos" y "ante una situación completamente distinta de la anterior".