Enrique López recalca al Congreso que no medió ni intermedió entre el PP y Bárcenas

Reconoce que "querrían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaran", pero no quiso preguntar más

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha señalado este miércoles que sí que puso en contacto a Agustín de Diego --enlace del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas-- con el abogado que trabajaba para el PP en el 'caso Gurtel' porque eran ambos conocidos suyos, pero ha aseverado que no medió ni intermedió entre ambos. "Me limité a poner en contacto a dos personas que conozco, con los que tenia confianza, en el ámbito privado y nada más", ha dicho.

Así lo ha explicado durante su intervención en la Comisión de Investigación que se sigue en el Congreso relativa a la 'operación Kitchen', a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, quien ha repasado la carrera judicial de López para echarle en cara su estrecha relación con el PP.

Llegados al punto en el que su carrera transcurre en la Audiencia Nacional, Sicilia le ha preguntado por esa presentación a la que se refirió Bárcenas ante el juez instructor. López ha admitido que presentó a ambos porque así se lo pidió De Diego, pero que sólo les puso en contacto y en ningún momento "medió o intermedió" entre ambos ya que eso implicaría que se buscaba una posibilidad de acuerdo, cuando no fue así.

Por lo demás, ha evitado dar detalles de cómo se produjo esa presentación porque es parte de su "ámbito privado" y no tiene que dar cuenta por lo tanto a nadie. Sicilia en cambio le ha afeado que esa presentación siendo él entonces magistrado de la Audiencia Nacional fue poco ética. Así, el socialista ha señalado que sería como si la actual magistrada del Constitucional Concepción Espejel hubiera mediado entre el abogado de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y alguien cercano al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

RUFIÁN AMENAZA CON EMPRENDER "ACCIONES" CONTRA LÓPEZ

El momento más tenso de la comparecencia ha llegado con el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que, tras recordar a López que no estaba "ni en Twitter ni en un juzgado", hiciera "el favor de responder". "Le insisto, mi única misión en este hecho es dar a conocer a dos personas, nada más. El hecho de por qué querían conocerse, que podría presumirlo, me es indiferente", ha respondido.

La respuesta de López ha llevado a que Rufián le haya emplazado a explicar "qué presumía" cuando les presentó y a anunciar que su grupo parlamentario emprenderá "acciones" para que su respuesta "no quede impune". "Porque acaba de decir que presuponía por qué se querían conocer. Se está escudando en excusas cuanto menos infantiles, que no le digo que no le sirvan, pero frente a mí voy a intentar que no le sirvan de mucho", le ha espetado.

Ante la "última oportunidad" brindada por Rufián para resolver esta incógnita, el consejero de la Comunidad de Madrid ha reconocido estar "muy tranquilo". "Uno tenía relación con Bárcenas y otro era el abogado del PP. Eran personas de mi confianza que querían conocerse y es evidente que querrían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaran", ha repetido.

En este contexto, Rufián se ha preguntado de forma irónica si en esas conversaciones Santos y De Diego hablaron de "Masterchef, del Real Madrid o del tiempo" y si el hecho de que les presentase se debió a un "efecto meteorológico" o perseguía algún fin. "Yo no quise saber nada más. No presenté a dos personas de la calle, presenté a dos conocidos", le ha repetido López.

BAL NO COMPRA EL "DISCURSO" DE LÓPEZ: "ES RARO"

Esa revelación por parte del dirigente 'popular' ha llevado al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, a seguir en la línea mercada por Rufián. "A mi me resulta extraño porque no veo qué papel tiene usted en esto. Si no lo tiene, ¿por qué les pone en contacto?", le ha cuestionado.

Ante las respuestas de López, Bal ha echado mano de su experiencia en la carrera judicial para afirmar que le "compraría el discurso" de que se trató de una simple presentación entre dos personas si no fuera porque ambos estaban inmersos en un "proceso judicial" con marcadas vinculaciones.

"Y usted sabía, porque lo sabía toda España que Bárcenas era tesorero del PP investigado en Gürtel y Santos el abogado del PP. Me parece extraño", ha continuado el portavoz del partido 'naranja', que ha insistido: "¿No le parece raro? ¿No sospecha? Ambos tenemos una parecida experiencia procesal, y es raro".

Tras pedir a Bal que no continuase con insinuaciones sobre este hecho, López ha tratado de normalizar la presentación entre "dos personas" de su "confianza". "No veo nada extraño. A partir de ahí ellos hablan de lo que les de la gana", le ha contestado. Bal, sin embargo, le ha recordado que si quisieran "ponerse en contacto" podrían haberlo hecho "sin necesidad de usarle para nada". "Los teléfonos están en el listín del Colegio de Abogados", ha añadido.

LA COMISIÓN: "UN ESPERPENTO" Y "UN CIRCO"

El hecho de que López haya reconocido que podía presumir porque querían conocerse también ha levantado las suspicacias del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que pese a renunciar a su turno de preguntas ha querido dejar una reflexión. "Nosotros no veíamos la necesidad de que usted compareciera, pero aprovecho para decir que en ese hecho circunstancial por el que le han preguntado no ha aclarado mucho", ha sostenido.

Por su parte, el representante del PP, Luis Santamaría, ha utilizado su turno de palabra para criticar la intervención de su homólogo socialista, que ha estado cerca de "convertir la comisión en un esperpento o en un circo" aunque, a su juicio, los "profesionales del circo merecen mucho más respeto".

Así, y después de que Sicilia se dedicase a "valorar la carrera" de Enrique López y a ahondar en su conexión con el PP, Santamaría ha enumerado una serie de magistrados que habrían tenido una vinculación con el PSOE. "El juez De la Mata fue director general con el Gobierno de Zapatero. Juan Carlos Campo, que ha recorrido toda la carrera judicial ha terminado siendo ministro de Justicia y hoy está en la Audiencia Nacional", ha recordado.

Después de que Sicilia hablase de lo que es "ético y normal", Santamaría se ha referido a la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, o al "indómito" ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "También a la siempre polémica Margarita Robles, a Juan Alberto Belloch o a la fiscal general del Estado. Y el PSOE se atreve a hablar de apariencia de imparcialidad", ha lamentado.

"SI ME PIDE EL NÚMERO DE UN JUEZ, YO SE LO DOY"

En esta línea, el representante de los 'populares' ha aseverado que "no es de recibido que se cuestione la trayectoria de López", de quien ha elogiado su precocidad a la hora de subir en el escalafón judicial. Desde su punto de vista, el suyo es uno de los nombres de los asistentes a la comisión que podría haberse suprimido. "No entendemos cómo puede ayuda a resolver el asunto", ha zanjado.

El propio López ha reconocido a preguntas del diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado Ramos que desconoce el motivo de su citación. "Hasta hace media hora no tenía ni idea y ahora tampoco", le ha respondido, dejando claro que el hecho de presentar a dos personas no tiene porqué tener un objetivo.

"Si ahora me pide el número de un compañero mío juez, yo se lo doy, Si luego resulta que aparece un hecho para mí desconocido, entenderá que escapa a mi voluntad", ha explicado el consejero.