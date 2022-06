Enrique Santiago ve innecesaria la ley del PSOE para renovar el TC y defiende que el Gobierno nombre solo a magistrado

Consideraría una "deslealtad institucional inaceptable" que el alto tribunal pusiera algún impedimento a esa capacidad del Ejecutivo

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado que "honestamente no es necesaria" proposición de ley para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y defiende el Ejecutivo puede nombrar solo a los dos magistrados que les toca

También ha apuntado que no contempla ninguna objeción a este respecto por parte del Alto Tribunal y ha advertido de que si eso pasara, sería una "deslealtad institucional inaceptable".

Así lo ha trasladado en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, sobre la iniciativa registrada en el Congreso por parte de los socialistas, por vía de urgencia, con el objetivo de modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional.

Dicha modificación pretende devolverles la capacidad que se les retiró en marzo del año pasado de, estando en funciones, proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional y evitar así un bloqueo en el órgano de garantías, que el pasado 12 de junio vio caducar el mandato de cuatro de sus jueces.

Desde el grupo confederal subrayaron que esta nueva propuesta formulada ayer no fue pactada con Unidas Podemos y parte de una decisión "unilateral" del PSOE, a la par que ahondaron en que el planteamiento es incompleto al defender que el relevo se tiene que extender a todos los órganos constitucionales.

Al respecto, Santiago ha destacado que quieren hablar con su socio sobre el alcance de esta iniciativa, aunque entienden que desde el punto de vista jurídico no hay "el más mínimo problema" para renovar los magistrados del TC, cuya renovación corresponde al Gobierno en esta parte del proceso.

SERÍA SORPRENDENTE QUE EL TC MOSTRARA IMPEDIMENTOS

"A mi, la verdad, es que no me cabe en la cabeza un escenario en que el TC, que es el órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución, pudiera poner el más mínimo impedimento a que, llegado el vencimiento del mandato de los magistrados y cuando no hay obstáculo para que la renovación que atañe al Gobierno se hiciera", ha aseverado el también dirigente de IU y secretario de Estado para la Agenda 2030.

Es más, Santiago ha dicho que si eso ocurriera, no solo le parecería "sorprendente" desde el punto de vista jurídico, sino también una "deslealtad institucional inaceptable" por parte del organismo que tiene que velar por el respeto a la Carta Magna

Por tanto, Santiago ha insistido en que "no hace falta" la reforma que plantea el PSOE, para demandar sobre todo la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada durante más de 1.400 días por culpa del PP.

Y es que, a su juicio, los populares incurren en una "falta increíble" de respeto al mecanismo constitucional tasado y de "lealtad al sistema democrático". "Lo que hace falta es que el PP deje de bloquear", ha zanjado.

LA OTAN ES UN "SINSENTIDO"

Mientras, Santiago ha defendido que, como secretario general del PCE, sería "raro" que no acudiera a la manifestación contra la OTAN, en la que se va a reivindicar la desaparición de las "alianzas militares", en favor de otras por la paz.

De hecho, ha aseverado que esa posición suscita la "práctica unanimidad" en España y que es un "absoluto sinsentido" organismos como la OTAN, que debe sustituirse por alianzas de cooperación.