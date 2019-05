El enviado de Guaidó en España: "Hoy se derrumba el mito de la unidad de las Fuerzas Armadas alrededor del usurpador"

Publicado 30/04/2019 19:44:55 CET

Ecarri se reúne con responsables de Exteriores y agradece a España que haya ratificado su apoyo a Juan Guaidó

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonio Ecarri, enviado personal para España del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado este martes que la situación en su país "es compleja" pero que "está claro es que hoy se derrumba el mito de la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas alrededor del usurpador".

"Está demostrado que hay sectores de las Fuerzas Armadas que exigen la reinstitucionalización del país y la convocatoria de elecciones libres y democráticas", ha dicho Ecarri en declaraciones a Europa Press, en las que se ha mostrado convencido de que hoy es "el comienzo del fin" para el régimen de Nicolás Maduro.

Ecarri se ha reunido este martes con responsables del Ministerio español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, a los que han agradecido que España haya ratificado su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado del país.

Además, ha aprovechado para subrayar las "credenciales democráticas" de Guaidó y quienes le apoyan. "Les hemos dicho que esto no es un golpe de Estado, el golpe de Estado es el que dio Maduro", ha insistido Ecarri, recordando que Maduro "sí que se autoproclamó" el pasado mes de enero, cuando tomó posesión para un nuevo mandato surgido de unas elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional.

Ecarri no ha querido precisar si él esperaba que el conjunto de las Fuerzas Armadas apoyase rápidamente a Juan Guaidó tras su llamamiento de este martes. A su modo de ver, "la cúpula (del Ejército) que apoya a Maduro tiene que recapacitar", pero no lo hace porque "tiene graves problemas delincuenciales de corrupción".

PIDE QUE EXIJAN ELECCIONES LIBRES

Eso sí, ha llamado "a los miembros de las Fuerzas Armadas que no se han pronunciado aún a no reprimir al pueblo ni a sus compañeros sino que se sumen a la exigencia de una convocatoria electoral". "Que no haya derramamiento de sangre, porque no merece la pena derramar ni una gota de sangre por el régimen", ha dicho.

Ecarri ha recalcado que el Gobierno de Maduro ha sido "ciego y sordo ante el clamor de la sociedad venezolana y la sociedad civilizada, porque tanto el Grupo de Contacto de la UE como el Grupo de Lima han pedido elecciones y Maduro se ha negado en redondo".

A su juicio, "cuando un régimen se niega rotundamente a convocar elecciones, que es la única salida democrática, por algún lado revienta el problema" y es cuando puede haber un desenlace por la vía de "una insurrección popular o un pronunciamiento militar".