ERC avisa al Gobierno de que no le invite siquiera a negociar los Presupuestos: "Ahorrémonos las payasadas"

23/10/2018

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha avisado este martes al Gobierno de que no participará en ninguna reunión para negociar los Presupuestos Generales del Estado si no hace algún movimiento en favor de los líderes soberanistas en prisión y que, por tanto, ni siquiera le invite.

"Ya hablamos todos lo suficientemente claro como para que nos ahorremos las payasadas", ha comentado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado sobre si el Ejecutivo se había puesto en contacto con su partido para negociar las cuentas públicas para 2019.

"NO TIENE SENTIDO"

El independentista catalán ha apuntado que nadie del Gobierno le ha llamado pero que, en caso de hacerlo, tampoco irían. "No tiene sentido que nos inviten porque no participaremos en ninguna reunión si previamente no hacen el movimiento que le hemos reclamado: instar a la Fiscalía a actuar para que puedan ser retiradas las acusaciones" que pesan contra los líderes del 'procés' en prisión, ha insistido.

Preguntado sobre si acudirían a una llamada en este sentido del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Tardà ha señalado que mantiene una relación "muy fluida" con la formación morada y que su líder conoce cuál es su posición en relación con los Presupuestos, como así se la trasladó el líder de ERC, Oriol Junqueras, el pasado viernes en al reunión que mantuvieron en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

EL PDECAT SÍ ACUDIRÁ, PERO NO PARA NEGOCIAR

De su lado, el portavoz parlamentario del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha confirmado que el Gobierno tampoco se ha puesto en contacto con ellos para negociar el proyecto presupuestario pero en su caso ha apuntado que si les llama, acudirán a explicarles cuál es su posición.

Eso sí, ha advertido de que en estos momentos "no se dan las condiciones de confianza política" entre el PDeCAT y el PSOE para que se dé una negociación "seria" de los Presupuestos para el próximo ejercicio.