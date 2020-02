ERC advierte al Gobierno: "Si no se alcanza la mesa de negociación, que no cuenten con nosotros nunca más"

Publicado 04/02/2020 23:15:55 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las consecuencias de un incumplimiento de su compromiso para poner en marcha la mesa de negociación para abordar la situación en Cataluña prevista en el acuerdo de investidura.

"Si no se alcanza la mesa de negociación, que no cuenten con nosotros nunca más", ha señalado Vilalta, que ha manifestado que a los republicanos "les gustaría que fuera lo más pronto posible", dado que "no se puede esperar a después de las elecciones catalanas".

En una entrevista en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press, ha expresado que para ERC es "importante" que se produzca la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Cataluña, Quim Torra, y ha puesto el foco de la fecha en que es a ellos a quienes "les corresponde" decidirla.

"Acordamos entre ERC y el PSOE que tiene que ser una mesa entre iguales en el Gobierno porque son quienes mejor representan a los ciudadanos de Cataluña y del Estado español", ha resaltado.

Por último, preguntada sobre si el adelanto electoral en Cataluña desnaturaliza la reunión, ha subrayado que "es importante que hablen los presidentes sea cual sea el contexto porque es su responsabilidad ejercer como presidentes y poder encauzar el futuro de Cataluña".

"El presidente es Quim Torra y queremos que haga de presidente. Tenemos que trabajar con las cosas del día a día para que la mesa funcione y más a medio plazo para la resolución del conflicto", ha concluido.