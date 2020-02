ERC pide reunir la mesa de negociación antes de marzo y no mezclar contenidos de la Bilateral

Publicado 17/02/2020 13:36:06 CET

AV.- ERC pide reunir la mesa de negociación antes de marzo y no mezclar contenid

AV.- ERC pide reunir la mesa de negociación antes de marzo y no mezclar contenid - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes convocar la mesa de diálogo entre gobiernos para solventar el conflicto catalán cuanto antes: "Que pongan fecha ya para abordar el conflicto político. Probablemente tendría que ser la semana que viene. No entenderíamos que se dejara para el mes de marzo".

En rueda de prensa, ha asegurado que son conscientes de que el Gobierno central "querrá mezclar contenidos" con aspectos que los republicanos consideran que se tienen que discutir en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, como asuntos económicos, transferencias y cumplimiento de demandas no ejecutadas.

"Nosotros no lo permitiremos", ha dicho Vilalta, que ha asegurado que, hasta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dé muestras de querer resolver el conflicto político en la mesa de diálogo, no aceptarán la convocatoria de otros espacios.



475024.1.260.149.20200217133606