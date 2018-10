ERC sondea la opción de sumar los votos de su coalición en Baleares para reforzar su grupo con IU-ICV en el Congreso

Actualizado 31/03/2008 21:05:54 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

ERC "ha sondeado" la posibilidad de poder contar con los votos obtenidos por la coalición Unitat per las Illes --formación política integrada por diversos partidos, entre ellos ERC en Baleares-- y poder optar así al 5% requerido para conformar un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados junto con IU-ICV, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

No obstante, las fuentes consultadas señalaron que "todavía no hay nada resuelto" y que la vía de que los votos obtenidos por Unitat se le contabilizaran al partido independista "es muy difícil", porque para ello es necesario "ver la disponibilidad" del resto de grupos políticos que integran dicha coalición, como es el caso del Bloc per Mallorca o Unió Mallorquina, los cuales tienen que dar su consentimiento.

ERC ha consultado a sus socios baleares la posibilidad de incorporar los 25.576 votos que obtuvo la coalición --el 0,10% de los sufragios a nivel nacional-- como fórmula para alcanzar el porcentaje exigido y poder formar una agrupación propia en la Cámara Baja, evitando así integrarse en el Grupo Mixto.

SE NECESITA PERMISO DE PSM Y UM.

En este sentido, fuentes de IU destacaron que la iniciativa ha partido de ERC --ya que es la formación que participa en la coalición, una opción que desechó EU Baleares--, y que para ello es necesario además del visto bueno de los partidos, la autorización del Congreso y de la Junta Central Electoral.

Por tanto, desde IU se definió como complicada esta vía, si bien se explicó que existe un procedente en las elecciones de 2004, cuando precisamente la federación de Baleares concurrió en los pasados comicios también en una coalición en las islas, y que posteriormente se solicitó que el porcentaje de votos obtenidos en esa circunscripción se sumaran a los obtenidos por IU-ICV en el conjunto del país.

Mientras, desde el PSM-EN se explicó a Europa Press que se les ha planteado esta posibilidad, que se está analizando por la formación ya que esta tarde no existía nada decidido al respecto. También subrayaron la dificultad que entraña esta posibilidad al tener que obtener el visto bueno del resto de partidos de la coalición. La principal dificultad estriba en la actitud de Unió Mallorquina, el socio más centrista de la coalición.

En reiteradas ocasiones, tanto el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, como el candidato de ERC al Congreso, Joan Ridao, han expresado su voluntad de no inscribirse en el Grupo Mixto y poder optar con otros partidos a formar un grupo parlamentario propio.