Erkoreka defiende que la 'caja única' de la Seguridad Social "es compatible con la existencia de cajeros diferentes"

Publicado 14/02/2020 11:24:48 CET

Dice que el adelanto electoral tiene "razones endógenas" y que coincidir con Cataluña "no afectaría demasiado"

BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha defendido hoy la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco asegurando que la 'caja única' es compatible con la "existencia de cajeros diferentes".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, ha recordado que los gobiernos central y vasco se han puesto en contacto para retomar "la agenda pendiente" porque la situación de "interinidad" en el Ejecutivo central había hecho que proyectos de infraestructuras estuvieran "paralizados" y que las transferencias pendientes sufrieran "un frenazo importante" por "falta de interlocutores".

Según ha explicado, una vez constituido el nuevo Gobierno y tras un primer encuentro el pasado 5 de febrero, la próxima semana se producirá una nueva reunión con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para concretar el calendario de las transferencias pendientes y acordar un "plan de trabajo" para materializarlas.

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que, entre las competencias que se reclaman, se encuentran también la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la de Prisiones porque "está previsto en el Estatuto desde hace 40 años". En este sentido, ha recordado que "todas las formaciones con implantación estatal", salvo "alguna extrema", articulan en torno al Estatuto de Gernika sus "planteamientos de autogobierno". "40 años después (de su aprobación) está incumplido", ha denunciado.

Erkoreka ha precisado que la transferencia en materia de Seguridad Social hará que los ciudadanos tengan "una administración más cercana", pero "no va a cambiar el sistema de Seguridad Social porque el Estatuto de Gernika no contempla, en absoluto, la creación de un sistema diferente en Euskadi".

"La Seguridad Social va a seguir siendo la misma", ha señalado el portavoz del Gobierno Vasco, que ha añadido que la llamada 'caja única' "no se pone en cuestión", pero "es compatible con la existencia de cajeros diferentes".

Erkoreka ha eludido pronunciarse sobre si una eventual reforma del Estatuto vasco sí podría recoger la ruptura de la 'caja única'. "Cuando el Parlamento vasco apruebe su propuesta de nuevo Estatuto ya concretará", ha indicado el consejero vasco, que ha señalado que se debería estudiar "muy bien" y sopesar "los pros y contras de una operación de semejante envergadura".

ADELANTO ELECTORAL POR CUESTIONES ENDÓGENAS A LA POLÍTICA VASCA

En cuanto al adelanto electoral, Erkorka ha asegurado que en el adelanto electoral en Euskadi "han primado razones endógenas" de la política vasca y no ha pesado "el factor catalán". En todo caso, ha opinado que una coincidencia temporal con los comicios catalanes "no afectaría demasiado" en el País Vasco y a la candidatura de PNV "ni le beneficiaría ni le perjudicaría".

ha asegurado que el adelanto de las elecciones vascas para el próximo 5 de abril "no ha estado primada ni por el interés del PNV ni por factores vinculados con la política catalana", sino por "razones endógenas".

En este sentido, ha indicado que "la legislatura había agotado su quehacer" porque los grupos de la oposición no estaban dispuestos a impulsar las normas "relevantes", aunque sí podía haber "una disposición muy limitada a algunos proyectos", por lo que "lo mejor era hacer borrón y cuenta nueva" y que la ciudadanía "defina quiénes tienen que encargarse de asumir la nueva situación".

Según ha recordado, al Gobierno de PNV y PSE le falta un escaño para tener mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y "el resto de partidos la conforman, se entienden y pactan". "Aunque les parezca extraño en Madrid, el PP, EH Bildu y Podemos pactan todo lo que pueden y siempre que pueden para dificultar las cosas al Gobierno Vasco", ha manifestado.

De este modo, ha asegurado que, en la convocatoria electoral vasca, no ha pesado el "factor catalán" y ha añadido que, a su entender, la política catalana no tiene "nada tóxico". "En el caso vasco, la hipotética coincidencia en el tiempo o el solapamiento parcial de los ciclos electorales a Euskadi no le afectaría demasiado y a la candidatura de PNV ni le perjudicaría ni le beneficiaría demasiado", ha opinado.

En este sentido, ha afirmado que, en función de las encuestas, en la sociedad vasca hay "una gran solidaridad" con quienes sufren "los efectos de la acción judicial contra las iniciativas políticas" en Cataluña, pero "no voluntad de sumarse a aquellas trayectorias e iniciativas". "Incluso gente que se declara votante de EH Bildu, a la hora de pronunciarse sobre si le parece pertinente que en Euskadi nos sumemos a la estrategia de Cataluña, dice que no", ha destacado.

Por ello, cree que "una coincidencia temporal no debería necesariamente arrastrarnos allá" y, además, "a lo mejor el contraste entre lo que se plantea en Euskadi y en Cataluña podría ser un punto adicional a favor de quienes apuestan por una política propia y una estrategia específicamente vasca" que no se deje "arrastrar por la dinámica catalana".