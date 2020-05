Erkoreka llama a pensar en el ahorro de costes que supondría reducir la campaña electoral

Advierte del riesgo de adoptar determinadas medidas de seguridad el 12J que acaben anulando la cita electoral por vulnerarse derechos

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha defendido que los partidos politicos "piensen en el bien de la ciudadanía" y el "ahorro de costes" que supondría reducir la campaña de los comicios del 12 de julio. Por ello, ha llamado a los partidos políticos a decidir sobre la duración de la contienda electoral "en sintonía" con lo que creen que quiere la sociedad.

Asimismo, ha advertido del riesgo de adoptar determinadas medidas de seguridad el 12J que acaben anulando la cita electoral por vulnerarse derechos como el de la participación en la vida política.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha asegurado que el hecho de que la legislación contemple una campaña con una duración determinada, de quince días, no impide que los partidos políticos puedan alcanzar entre sí un acuerdo para su reducción, y cree que se podría hacer, aunque oficialmente comience un día (en este caso el 26 de junio).

"Pero insisto en una convención entre partidos, un compromiso asumido entre todos por el bien de la ciudadanía y por el ahorro en costes que pueda suponer, pero son decisiones que, en todo caso, pueden adoptar liberrímamente los partidos políticos. En una convocatoria no puede entrar porque la convocatoria tiene que ajustarse estrictamente a los términos legales", ha añadido.

Ante el planteamiento contrario por parte de algunos partidos de la oposición, ha afirmado que "ni entra ni sale" y es una "hipótesis" y ha destacado que un partido, "no precisamente de Gobierno" plantea esa hipótesis" y supone que está pensando "en el bien de la ciudadanía y en el coste de recursos y el ahorro que eso pueda suponer".

"A lo mejor los partidos políticos deberían sondear qué es lo que opina la ciudadanía al respecto y adoptar una decisión en sintonía con lo que sospechan o suponen que quiere", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que "llama la atención" que quienes "más se alarman ante la hipótesis de que las garantías sanitarias no estén absolutamente garantizadas para el día de las elecciones", sin embargo quieran ampliar la campaña electoral.

"Cuando se sabe que, según en qué términos se desarrolle, también puede entrañar sus peligros desde el punto de vista de la propagación del virus en la medida en que se producen -aunque creo que ahora se desarrollará en otros términos- grandes concentraciones de personas y dilatadas en el tiempo", ha advertido.

No obstante, ha señalado que son aspectos en los que el Gobierno "no entra" y han de "ponderar los propios partidos" y decidir en función de lo que "imaginan que quieren la ciudadanía".

"Si la ciudadanía está por la labor de una campaña electoral larga e intensa, perfectamente pueden acordar que sea así, que se ajuste a los términos legales, si suponen que la ciudadanía prefiere una cosa más austera, más circunscrita en términos económicos y temporales que se acomoden a lo que suponen que aspira la ciudadanía pero creo que debería haber una sintonía con lo que pretende o aspira la ciudadanía", ha asegurado.

Por último, preguntado por si se decantan por reeditar el acuerdo con el PSE-EE para el Gobierno, Josu Erkoreka ha señalado que eso ya es hablar de lo que pueden ser las "operaciones políticas a futuro" y hay que dejarlo "a la campaña electoral y a los que los partidos y sus candidatos puedan plantear de cara a estrategias futuras".

"Al Lehendakari lo que le preocupa, en este momento, es que la cita se pueda desarrollar con plenas garantías de salud, es lo que le preocupa y le atenaza en este momento, y está pidiéndonos a todos las máximas garantías y la adopción de todas las medidas necesarias para que nadie pueda tener motivo de reproche o por no haber podido participar con las medidas necesarias o por no haber gozado de las garantías necesarias para poder votar con condiciones de salud", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que el 12 de julio la ciudadanía acudirá a votar "con todas las garantías sanitarias" y la pretensión del Gobierno es que nadie se quede sin votar por el coronavirus.

Tras señalar que ya se trabaja en todo ello y se irán concretando, ha indicado que, entre las medidas preventivas, estarán la de fomentar el uso del voto por correo, que será "una de las prioridades", aunque no es "viable" en Euskadi el voto postal universal que se ha desarrollado en algunos landers alemanes. "Lo que sí nos cabe es hacer uso lo más intensivo y masivo posible del voto por correo", ha añadido.

MEDIDAS

Preguntado por si se plantean para la jornada electoral adoptar medidas como ampliar el horario de votación o ejercer el sufragio por franjas de edad, Josu Erkoreka ha afirmado que hay "propuestas de ese tipo" que se están "manejando"

Sin embargo, ha advertido de que no resulta "fácil formularlas y plantearlas" porque en algunos casos pueden llegar a suponer "una limitación del ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a participar en la vida política".

Por tanto, ha afirmado que hay que "medir muy bien" antes de adoptar medidas de ese tipo, y analizar hasta qué punto "puedan suponer una afección a ese derecho fundamental y conllevar después una invalidación de una cita electoral".

"Son ideas que están circulando, que se están manejando, se están considerando, pero alerto sobre el riesgo que algunas de ellas puedan entrañar porque una cita electoral que no goza de todas las garantías de transparencia, de participación, es una cita literal que puede acabar siendo anulada y habría que repetir el futuro", ha indicado.

Por tanto, ha señalado que no van a descartar "ninguna de las alternativas que se planteen" y se asumirán "siempre y cuando no supongan una vulneración y no vaya en detrimento del ejercicio un derecho fundamental".

PEDAGOGÍA

Por otra parte, en relación a la participación en la jornada electoral, ha destacado la importancia del papel de las instituciones y de los partidos políticos para hacer "pedagogía" y "transmitir a la ciudadanía el mensaje de que es precisamente en situaciones de dificultades colectivas, como puede ser la de una pandemia, cuando más conviene comprometerse con la causa colectiva y participar en la máxima expresión de lo que es la implicación de la ciudadanía en la marcha de la comunidad, que es la de participar en unas elecciones"

A su juicio, es una tarea colectiva de todos los agentes políticos. "Es el momento de que la ciudadanía tiene que adquirir conciencia, implicarse hasta el final y hacer una apuesta clara por determinar quiénes, qué partidos, qué responsables políticos quieren que guien esa fase que va a tocar afrontar en los próximos meses, que va a ser decisima", ha señalado Erkoreka.

Erkoreka ha indicado que todo el mundo está preocupado por la situación sanitaria y habrá colectivos que han podido sufrir con mayor dureza la pandemia, cuyo estado anímico "no será el de una cita electoral", pero ha insistido en que "ahí está el desafío de los partidos". "Todos deberíamos asumir el compromiso compartido de hacer pedagogía", ha manifestado Erkoreka, porque es un "momento decisivo" para Euskadi.

El portavoz del Gobierno ha señalado que, para evitar entrar "en el terreno del abismo" de que se supere la fecha del 25 de octubre cuando acaba la legislatura, el Lehendakari planteó votar en julio y en otoño y "las mejores circunstancias se producen en julio".

Por tanto, ha asegurado que es "responsable y consecuente votar ahora" y ha destacado que en Galicia, donde también se han convocado los comicios para ese día, se ha hecho una "reflexión muy parecida". Erkoreka ha indicado que la fecha no se pactó con el presidente gallego Nuñez Feijoo, aunque han mantenido conversaciones en las últimas semanas y ambos han coincidido en que puede ser "una buena fecha".