Erkoreka es "optimista" sobre el cronograma de transferencias y confía en que tenga "un planteamiento ambicioso"

Publicado 12/02/2020 10:50:49 CET

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gobernanza y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que es "optimista" respecto al cronograma para el traspaso de competencias pendientes que está previsto que el Ejecutivo central presente la próxima semana. En este sentido, ha confiado en que reflejará "un planteamiento exigente y ambicioso" para el cumplimiento del Estatuto de Gernika.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha eludido hacer "vaticinios" sobre las competencias que pueden ser transferidas antes de las elecciones vascas, convocadas para el próximo 5 de abril, "hasta que vea el cronograma". En todo caso, ha dicho que, en la primera reunión que mantuvo con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el pasado 5 de febrero, percibió una "actitud muy positiva, muy abierta" y que estaba "muy predispuesta".

Por ello, se ha mostrado "optimista respecto al cronograma que vayan a presentar" desde el Gobierno central. De este modo, ha confiado en que "reflejará un planteamiento exigente y ambicioso también por parte del Gobierno central de cara al cumplimiento del Estatuto de Gernika y del calendario que ya desde el año pasado estaba vigente para la materialización de las transferencias".

"Creo que el día 20, cuando se formalice esa reunión y conozcamos definitivamente el documento del Gobierno central, podremos expresar satisfacción. Confío en ello", ha afirmado.

En relación a la competencia en materia de prisiones, ha señalado que se está "trabajando para que ocupe un lugar prioritario", tal y como está recogido en el acuerdo de Gobierno que mantienen PNV y PSE en Euskadi. No obstante, ha precisado que "si va a ser posible antes del 5 de abril no me atrevo a decirlo porque algún tiempo requerirá también a las comisiones negociadoras sentarse y concretar los medios materiales, humanos, financieros".

"Todo esto lleva su tiempo", ha advertido Erkoreka, que ha asegurado que "no será por desidia" de su Departamento que no se avance en la materialización de esta competencia. Según ha indicado, "si hay disposición de Gobierno central, trabajaremos firmemente para que antes o después de las elecciones se avance lo más posible".