Errejón ve mucha "especulación" con la reforma de la malversación y emplaza a ERC a presentar una propuesta, si la tiene

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido este martes en que una eventual reforma del delito de malversación debería acometerse con "prudencia" y ha instado a ERC a plantear su propuesta, si la tiene, porque hasta ahora, con este asunto, ha habido "mucho ruido y pocas nueces".

Después de que PSOE y Unidas Podemos registraran su proposición de ley para suprimir el delito de sedición por el que se condenó a los líderes del proceso independentista de 2017, ERC sugirió la conveniencia de añadir una reforma de la malversación, el otro delito que se les aplicó. El PSOE no se cierra a estudiarlo, pero no se pronuncia alegando que, de momento, no existe ninguna propuesta sobre la mesa.

Para Errejón, está habiendo "mucha especulación" sobre este asunto desde que ERC apuntó la posibilidad de retocar también el delito de malversación, otro de los que se achacaron a los líderes del 'procés', pero él sigue sin ver un texto concreto. "Si alguien tiene una propuesta, lo que tiene que hacer es ponerla sobre la mesa, explicarla y entonces nos pronunciaremos", ha apuntado en declaraciones en el Congreso.

Eso sí, ha reiterado que "hay que ser exquisitos para no acabar facilitando que haya delitos de corrupción que salgan beneficiados" de una eventual reforma. "Hay que ser cuidadosos y ser cuidadosos no es hacer declaraciones a la prensa, es presentar un texto legal, y nosotros no hemos visto ninguno", ha zanjado.