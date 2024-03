Espadas dice que el informe de la Comisión de Venecia "no es el que el PP quería" porque avala la amnistía

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha defendido que el informe de la Comisión de Venecia "no es el que el PP quería" porque avala la "constitucionalidad" de la Ley de Amnistía, indicando a su vez que si los 'populares' hubieran conocido las conclusiones del expediente "no se hubieran metido" a solicitarlo.

"Es evidente que este no era el informe que el PP quería, ni por el que trasladó esta iniciativa", ha sostenido el senador andaluz, incidiendo que pese a que se pueden hacer "las interpretaciones que se quieran" del borrador de informe de la Comisión de Venecia, es "evidente que en ningún caso" entiende que sea una medida inconstitucional.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa tras la reunión de este martes de la Junta de Portavoces del Senado, donde ha aprovechado para recordar que el informe dictamina que es legítimo que un Estado miembro de la Unión Europea utilice "un instrumento de estas características" cuando tiene "una finalidad política" para "el interés general de la nación".

Espadas ha ahondado en que el PP "quería una declaración clara" y "concluyente" de la Comisión de Venecia en la que se advirtiera de que la amnistía vulnera el Estado de derecho o altera el principio de separación de poderes, pero que "más allá de otros aspectos formales", está "muy clara" la "constitucionalidad" de la medida.

"Al final, lo que dice la Comisión de Venecia no dista mucho de lo que piensa el señor (Alberto Núñez) Feijóo cuando se reúne en 'off' con periodistas y les dice que, sencillamente, él también haría una ley de amnistía", ha ironizado el portavoz socialista, señalando que "el problema" es que el líder del PP solo lo niega "en público".

En su informe preliminar, la Comisión de Venecia aseguró que la Ley de Amnistía no afectaría a la separación de poderes , si bien apuntó a que "los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos", al tiempo que cuestionó el procedimiento de urgencia de la norma "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes". Tampoco se vio competente para pronunciarse sobre su constitucionalidad y no evaluó su compatibilidad con el derecho comunitario.

PSOE IRÁ AL PLENO DE LA COMISIÓN DE VENECIA

Preguntado sobre si el PSOE tiene previsto acudir al Pleno de la Comisión de Venecia de la próxima semana, como hará el presidente del Senado, Pedro Rollán, Espadas ha detallado que están valorando qué representante socialista acudirá.

"Por parte de la Presidencia del Senado, lo que se nos ha trasladado es la posibilidad de que un representante de la mesa del Senado asista, en este caso, a esa comisión. Y por tanto, lo que estamos valorando es qué representante de la mesa del Senado asistiría", ha explicado, añadiendo que "obviamente" tienen previsión de asistir "como no puede ser de otra manera".