España condena "en los términos más contundentes" un atentado en una iglesia de Jordania que ha dejado siete muertos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo jordano, Ayman Safadi, se reúnen en Amán. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha condenado este viernes "en los términos más contundentes" un atentado que ha tenido lugar en una iglesia en el centro de Jordania, en el que ha habido 7 muertos y más de 30 heridos.

"España traslada su más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, desea un rápido restablecimiento a los heridos, y expresa su sentida solidaridad al Gobierno, al pueblo y a la comunidad cristiana de Jordania", ha manifestado el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

Además, han expresado su "firme respaldo" a las autoridades jordanas en su lucha contra el terrorismo y han reiterado su "repulsa y su combate" contra los discursos de odio, "contrarios a los valores de paz y de humanidad".