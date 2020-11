España y Francia coinciden en pedir más solidaridad europea y cooperación con países terceros para las migraciones

Defienden el fondo europeo ante Polonia y Hungría pero discrepan sobre Turquía y no avanzan propuestas para el acuerdo UE-Mercosur

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, y su homólogo francés, Clément Beaune, han coincidido este lunes en la necesidad de una mayor solidaridad europea para gestionar las migraciones y frenar la migración ilegal, así como en la necesidad de trabajar e implicar más a los países de origen y tránsito.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa tras reunirse en Madrid en la que, sin embargo, no han bajado a los detalles. Beaune no ha elaborado su propuesta que ha mencionado en entrevistas sobre la posibilidad de restringir los visados a personalidades de países que no acepten repatriar a inmigrantes ilegales.

Así, se ha limitado a decir que es necesaria una discusión y un enfoque los socios europeos sobre las "palancas" e "incentivos" que pueden desarrollar los países europeis de cara a los países que son origen y tránsito de migrantes y también tienen sus propios desafíos. "Queremos cooperar para que haya un apoyo europeo a estos países pero que haya también por su parte un compromiso de ayudarnos", ha dicho.

Los dos han estado de acuerdo en la necesidad de reforzar la dimensión exterior del pacto migratorio. A juicio de González-Barba, "la experiencia española demuestra que la cooperación con los países de origen y tránsito, la cooperación operativa y la apertura de vías legales son los principales instrumentos para controlar la inmigración irregular".

Beaune, por su parte, ha señalado también que Francia ha demostrado solidaridad con sus socios europeos cada vez que ha sido necesario acoger inmigrantes, pero que es "indispensable" un mecanismo permanente. No obstante, no se ha pronunciado sobre el documento de trabajo que España entregó la semana pasada a la UE con otros socios del sur de la UE, todos ellos países de primera entrada (Italia, Malta y Grecia).

FONDO DE RECUPERACIÓN

Los dos responsables también han cerrado filas en lo relativo al fondo europeo de recuperación post-Covid y su condicionalidad al respeto del Estado de Derecho pese al bloqueo que mantienen Polonia y Hungría. Beaune se ha mostrado convencido de que será posible encontrar soluciones en unas semanas, pero "si el bloqueo persiste pueden contemplarse otras opciones".

González-Barba, que viajará a Polonia este martes, ha insistido en que, para España, el texto negociado por la presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo "es el único que puede suscitar el consenso necesario". España, ha dicho, no concibe que el próximo 1 de enero pueda no estar en vigor el fondo de recuperación.

PCR PARA ENTRAR EN ESPAÑA, NO EN FRANCIA

En el plano bilateral, Beaune ha asegurado que no hay recelos entre España y Francia por las diferentes medidas de control de entrada en el marco de la pandemia. España exige PCR negativa a los viajeros que entren por barco o avión pero Francia no.

González-Barba ha señalado que es una demanda de los gobiernos autonómicos --"la cogobernanza en el caso español, como bien saben, es más complicada, ha dicho-- y ha incidido en que, en todo caso, se trata de minimizar los efectos sobre la movilidad.

De entrada, ha señalado que se están aceptando los certificados de las PCR en francés, haciendo una "interpretación flexible para no crear más dificultades". También ha recordado que no se exige a quienes entran por vía terrestre, de manera que los habitantes de las zonas transfronterizas están exentos.

En todo caso, han acordado seguir en contacto para ver si en las próximas semanas se anuncian mejoras en la sensibilidad de los tests de antígenos, más baratos y menos laboriosos, y pueden empezar a usarse estos.

Los dos responsables europeos han destacado la estrecha cooperación de ambos países contra el terrorismo y han apostado conjuntamente por reforzar los instrumentos europeos. En el ámbito bilateral, trabajan para celebrar una Cumbre de los dos gobiernos en los primeros meses de 2021 en Francia --la última se celebró en Málaga en 2017--.

No obstante, Madrid y París siguen teniendo posiciones distintas en cómo afrontar las tensiones de Grecia y Chipre con Turquía. González-Barba ha reiterado la solidaridad con los socios europeos y ha insistido en pedir una "solución negociada entre las partes evitando incidentes" que puedan impedirla. Beaune, sin embargo, ha insistido en tomar "decisiones que traduzcan la firmeza colectiva".

Otro asunto de discrepancias es el acuerdo UE-Mercosur, abordado en la reunión pero solo para hacer una "valoración sobre el estado de ratificación" del acuerdo. González-Barba ha insistido en defender que sería beneficioso no solo para España sino también para la UE y para reforzar la presencia europea en el continente.

Francia es uno de los países que insisten en reclamar garantías medioambientales a los países iberoamericanos, mientras España firmó, recientemente, una carta junto a República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Portugal y Suecia para pedir al comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, la firma y ratificación del Acuerdo.