España seguirá colaborando con las seis ONG palestinas que Israel considera "terroristas" a falta de pruebas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

España, junto con otros ocho países de la UE, ha decidido que seguirá colaborando con las seis ONG palestinas a las que Israel declaró como organizaciones terroristas en octubre pasado tras no haber recibido pruebas suficientes por parte del Gobierno israelí que justifiquen un cambio en su política.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores y que también han replicado sus homólogos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, han subrayado que "las acusaciones de terrorismo o vínculos con grupos terroristas deben tratarse siempre con el máximo rigor", después de la decisión adoptada por Israel el pasado 22 de octubre.

Como consecuencia de ello, "las designaciones fueron sometidas a

una extensa y cuidadosa evaluación" durante la que "no se recibió información sustantiva de Israel que justifique revisar nuestra política hacia las seis ONG palestinas".

Con todo, España y los otros ocho países de la UE puntualizan que "si se facilitasen pruebas en sentido contrario, actuaríamos en consecuencia".

Mientras esto ocurre, "en ausencia de tales pruebas, continuaremos nuestra cooperación y fuerte apoyo a la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados", aclaran, al tiempo que defienden que "una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los

valores democráticos y la solución de los dos Estados".

El Gobierno israelí declaró como organizaciones terroristas a Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) y Union of Palestinian Women's Committees (UPWC) tras considerar que estas ONG palestinas tenían vínculos suficientes con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que tanto la UE como Estados Unidos consideran organizaciones terroristas.