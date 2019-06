Espinosa (Vox) acusa al PSOE de "bailarle el agua" a EH Bildu, un partido que "tiene las manos manchadas de sangre"

Publicado 31/05/2019 12:20:37 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espionsa de los Monteros, ha acusado este viernes al PSOE de "bailarle el agua" a EH Bildu durante las negociaciones entre el Gobierno Zapatero y ETA y ha añadido que el partido de Arnaldo Otegi "tiene las manos manchadas de sangre de asesinar a sus propios compañeros".

Espinosa de los Monteros se ha mostrado contundente ante unas declaraciones del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en las que comparaba a Vox con EH Bildu y Esquerra Republicana por su supuesta inconstitucionalidad. El dirigente de Vox ha catalogado de "ofensa gravísima" las declaraciones de Ábalos contra "el partido de las víctimas del terrorismo" y de "lamentable" la deriva que ha tomado el PSOE actual.

Además, el dirigente de Vox ha afirmado que los servicios jurídicos de su partido van a empezar a investigar las actas de las negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA "por si son constitutivas de delito". "Hoy en día se están publicando las actas de la negociación de Zapatero con ETA y todavía no le he visto pedir perdón", ha añadido.

CARMENA Y EL "CAPRICHO" DE CIUDADANOS

El diputado de Vox ha declarado también en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que "no se podría explicar" que Manuela Carmena volviera a ser investida como alcaldesa de Madrid por el "capricho" de Ciudadanos de no querer sentarse a negociar y ha añadido que aquellas fuerzas que no se quieran sentar con ellos "no tendrán un acuerdo" con su partido.

Espinosa de los Monteros se ha mostrado contrariado ante la postura adoptada por la formación de Albert Rivera que ha repetido en varias ocasiones su negativa a negociar con el partido liderado por Santiago Abascal. "Nosotros estamos abiertos a negociar, estamos con la mano tendida a PP y Cs, pero es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con una persona que no se quiere sentar a hablar", ha afirmado.

Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a una posible negociación con PP y Ciudadanos si estos plantearan una moción de censura contra Carmena en el caso de que acabara siendo alcaldesa de Madrid. "Me parecería lamentable que llegaramos a investir a Manuela Carmena como alcaldesa cuando hay tantos madrileños que han votado para evitar eso. Seguimos esperando en la mesa para dialogar y negociar", ha añadido.

Por último, el diputado de Vox ha resaltado que le parece "curioso" que otras fuerzas con las que no tienen nada en común sí estén dispuesta a sentarse a dialogar con ellos, como es el caso del PSOE de Ángel Gabilondo. Así, Espinosa ha reconocido que han recibido una carta por parte del PSOE de la Comunidad de Madrid invitándolos a "mantener un diálogo".