Esteban (PNV) avisa a la Justicia de que está "siendo observada" y espera que los acusados sean absueltos

Publicado 12/02/2019 11:12:30 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido este martes en que "no tiene ni pies ni cabeza" la acusación de rebelión para los exdirigentes catalanes que están siendo juzgados ya en el Tribunal Supremo y ha advertido a la "Justicia española" de que está "siendo observada", por lo que espera que la sentencia sea absolutoria.

"No tienen ningún sentido los cargos de los que se les acusa. No tiene ni pies ni cabeza hablar de golpe de Estado cuando no existió violencia ni mucho menos violencia armada", ha manifestado Esteban en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Supremo a la misma hora en que comenzaba el juicio que ha sentado en el banquillo a 12 líderes independentistas.

A su juicio, tanto las acusaciones que pesan contra ellos como el hecho de que algunos lleven más de un año en prisión provisional es lo que "ha impedido el diálogo y el intento de búsqueda de soluciones". "Ha tensionado las cosas y ha coincidido con un momento, el presupuestario, en el que todo está a flor de piel y eso no ayuda a la política", ha señalado, tras lo cual ha remarcado que el PNV sigue "abogando por el diálogo".

Además, opina que existe alguna posibilidad de que los acusados salgan absueltos: "Hay un cierto sentimiento entre la población y en parte de la judicatura española de dar un escarmiento, pero yo creo que la Justicia española sabe que está siendo observada desde el plano internacional y debe cuidar las formas y el fondo".

A la pregunta de si el PNV se plantearía ejercer la figura de relator en el diálogo entre las fuerzas políticas, Esteban ha asegurado que "nadie" les ha llamado para pedírselo, pero, a su juicio, "nunca es malo" buscar una "persona para centrar las conversaciones". Para el portavoz nacionalista, "poner el grito en el cielo" tras el planteamiento del Gobierno de elegir un relator era simplemente "buscar una excusa".