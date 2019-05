Esteban (PNV) cree que los presos deberían ejercer de diputados con plenitud y "estar en la calle"

Actualizado 20/05/2019 17:20:52 CET

Afirma que situar a Batet y Cruz en Congreso y Senado son "gestos insuficientes" hacia Cataluña

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este lunes que los presos soberanistas que son diputados puedan ejercer con normalidad su condición de parlamentarios en la Cámara Baja, y ha considerado que incluso deberían ser liberados y "estar en la calle" cuanto antes.

"Deberían poder participar --en el día a día del Congreso-- como lo vamos a hacer cualquier otro", ha resumido este lunes en una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

Esteban ha considerado que la prisión provisional de los dirigentes independentistas es un sinsentido y no contribuye a encontrar una solución, pero ha añadido que tampoco ayuda que el independentismo haya "depositado el liderazgo en los presos" y no en personas que no estén en prisión.

El portavoz del PNV ha asegurado que, cuando se vea con los presos en el Congreso, los saludará y estará un rato con ellos: "No tengo ningún mensaje especial para ellos. Primero les diré 'qué tal estáis' y luego lo que surja", ha resumido.

No ha querido pronunciarse sobre si los líderes independentistas deberían pedir el indulto si son eventualmente condenados, ya que ha argumentado que les compete a los afectados decidirlo, pero ha añadido: "Pienso que van a ser absueltos y podrán estar en la calle".

Además, no ha querido ahondar en el tema de los indultos porque ha argumentado que solo beneficia "a quién pesca en río revuelto", que según él son Cs y el PP, partidos a los que ha afeado estar hablando siempre de esta cuestión con fines electoralistas.

Sobre que Meritxell Batet y Manuel Cruz hayan sido propuestos como presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente, ha considerado que es una decisión legítima de Pedro Sánchez pero también son "gestos insuficientes" hacia a Cataluña.

Sin embargo, ha añadido que le une una gran amistad con la ministra Batet, ya que los dos se conocieron en sus inicios de diputados en el Congreso cuando no tenían la responsabilidad que tienen ahora: "Ni ella ni yo pintábamos nada entonces, y eso une bastante", ha ironizado.

DIÁLOGO FLUIDO

Ha pronosticado que el PNV tendrá un "diálogo fluido" en el Congreso con las fuerzas independentistas catalanas, JxCat y ERC, pero ha añadido que cada partido tiene su estrategia y responden ante sociedades distintas, unos la vasca y los otros la catalana.

Ha defendido que el PNV no haya concurrido con JxCat en las europeas, argumentando que el partido de Carles Puigdemont quería afrontar la campaña en "clave de proceso" soberanista, algo que hacía que no tuviera mucho sentido la participación de la formación vasca.

Preguntado por si el PNV avalará la investidura de Pedro Sánchez, ha respondido: "Paso a paso. Eso no toca" ahora, y ha defendido que unas eventuales negociaciones no pueden hacerse públicas porque no llegarían a buen puerto.

RELACIONES CON LA UE

Se ha definido como un independentista vasco que le gustaría ver algún día a Euskadi como Estado miembro de la UE, pero ha admitido que la UE no ve con buenos ojos las independencias, ya que no deja de ser un club de Estados que rechaza las fragmentaciones territoriales.

Ha dicho que, si el independentismo hubiera gestionado de otra manera el escenario político posterior a las cargas policiales del 1-O, hubiera podido haber algún movimiento --limitado-- por parte de la UE hacia Catalunya, pero al gestionarse de la forma que se hizo, no llegó este movimiento: "Siento ser así de crudo".