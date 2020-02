Esteban (PNV) tras ver a los políticos presos en Lledoners: "Vimos mayor serenidad que en algunas instituciones"

Publicado 05/02/2020 11:10:10 CET

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado tras ver a los políticos en la prisión de Lledoners (Barcelona), que su encarcelamiento dificulta que se pueda hacer más política, y ha expresado: "Vimos mayor serenidad que en algunas instituciones parlamentarias".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, en la que además, preguntado por JxCat, ha expresado: "El espacio exconvergente tiene que aclararse, reorganizarse, porque ahora mismo ese espacio exconvergente ha renunciado a jugar en el tablero político de Madrid".

Ha avisado de que para que dure la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que tomar riesgos por parte de todos: "ERC es verdad que parece que pudiera estar dispuesto a hacerlo, pero hay que despejar muchas incógnitas. Unas elecciones catalanas aclararían la situación".

RECLAMA AL GOBIERNO QUE PRESENTE YA LOS PRESUPUESTOS

También ha advertido al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos de que debería presentar ya las cuentas "porque sino, paraliza el resto de iniciativas", y ha dicho que el Presupuesto tiene que salir en el primer semestre y que por lo tanto el Gobierno debe estar dispuesto a sentarse y a dialogar.

"El drama es que no hay tiempo, no hay tiempo", ha insistido Esteban, que ha esperado que las circunstancias preelectorales en Cataluña no se sobrepongan a lo que debe ser un análisis más a medio plazo.

Con todo, ha expresado su deseo de que en esta legislatura se puedan estudiar las bases de "una nueva relación" entre el País Vasco y el Estado.