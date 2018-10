El etarra Tellería niega su implicación en el asesinato de la primera policía por ETA en 1981: "No tuve nada que ver"

Publicado 16/07/2018 14:57:54 CET

La fiscal eleva a definitiva su petición de 49 años de cárcel y su defensa pide la absolución por prescripción del delito

MADRID, 16 Jul.

El etarra Ángel María Tellería Uriarte, alias 'Koldo', ha negado este lunes durante el juicio que acoge la Audiencia Nacional en su contra cualquier implicación con el asesinato de la inspectora de Policía María Josefa García en la localidad guipuzcoana de Zarauz el 16 de junio de 1981 asegurando que "no tuvo nada que ver" con los hechos y que le encontraron en el lugar "de casualidad".

El acusado ha hecho uso del turno último de palabra que le ha brindado el tribunal para negar su implicación en el asesinato de la policía, la primera asesinada por la banda terrorista en acto de servicio, que se produjo durante un registro por parte de agentes de la Policía Nacional en unos apartamentos en los que se escondían tres miembros liberados de la banda, entre ellos Tellería.

La fiscal Susana Landeras ha elevado a definitiva su petición de 49 años de prisión por los delitos de asesinato en concurso ideal con delito de atentado y depósito de armas, una indemnización de 100.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, y se ha adherido a la petición formulada por la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y que solicita además 12 años de prisión por delito de integración terrorista. Por contra, el letrado Aiert Larrarte ha pedido la absolución de su cliente por prescripción de los hechos al haber transcurrido 20 años desde que fuera declarado en rebeldía.

Los agentes de Policía que participaron en el operativo y que han declarado en calidad de testigos y peritos han explicado que Tellería, que ha negado ser identificado dentro de la banda con el sobrenombre de 'Koldo', se encontraba en el interior del apartamento con los también miembros de ETA Miguel Ángel Goicoechea Elorriaga, alias 'Txapela' ya fallecido, y José Luis Ecolaza 'Diente Puto', en el momento de los hechos.

De acuerdo con el relato de uno de los policías, se trasladó un operativo de seis agentes a este domicilio propiedad de Ernesto Arrondo, simpatizante de ETA, ante el chivatazo de otras dos etarras de que estaba acogiendo a liberados de la banda. Una vez allí, los agentes subieron al piso en ascensor pero la inspectora fallecida decidió hacerlo por las escaleras; fue en el primer descansillo cuando se topó con los tres miembros del comando que, en su huida, le dispararon en la cabeza con dos subfusiles provocándole la muerte.

ACOGIDOS POR EL 'HISTÓRICO' TAPIA IRUJO

Otro de los agentes que ha declarado durante la vista oral ha explicado que los etarras continuaron disparando e incluso llegaron a lanzar un par de granadas, una al césped y otra al terrazo, que hicieron explosión y que les obligó a meterse en los soportales. Fue entonces cuando los acusados aprovecharon para huir del lugar y ser acogidos en casa del histórico de ETA integrante del 'Comando Madrid' Juan María Tapia Irujo.

Este último ha declarado en calidad de testigo que no recordaba muy bien los hechos por el tiempo transcurrido y que no les conocía de nada, pero no ha negado que tuviera gente "en casa". Sí ha asegurado que su primera declaración en comisaría y su ratificación posterior en juzgado lo hizo "obligado y bajo torturas" y que incluso le dieron un puñetazo y le rompieron dos costillas.

Arrondo, dueño de los apartamentos de Zarauz, ha reconocido que se le encomendó que acogiera a estos tres liberados de la banda y ha asentido cuando se le ha preguntado explícitamente por la presencia de Tellería en su domicilio. Su declaración se ha prestado por videconferencia.

35 VAINAS EN EL SUELO

La fiscal, por su parte, ha dado credibilidad a la versión mantenida por los agentes así como al hallazgo de 35 vainas de las armas disparadas en el rellano. También ha mencionado que en el piso se hallaron DNI falsos de Txapela, "dato objetivo de la presencia del comando del lugar".

Sobre la autoría del atentado, Landeras considera a los tres miembros del comando "corresponsables en igualdad de condiciones" y en mismo grado, independientemente de quien disparara contra la inspectora. Al respecto, Antonio Guerrero, letrado de la AVT, ha solicitado al tribunal que se visione la indagatoria prestada por Tellería tras su detención en la que dijo que fue Txapela el autor material del asesinato.

Tellería fue detenido en febrero del pasado año en México en virtud de una orden dictada desde España, donde era reclamado por este y otros asesinatos cometidos en la década de 1980.