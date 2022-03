Euskadi cree que el IMV refuerza el autogobierno y avanza para descentralizar la gestión de la prestación de la SS

Afirma que es "importante" para llegar a entendimientos en todas las materias pendientes, incluido el estudio del régimen económico de la SS

VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha asegurado que el acuerdo cerrado con el Gobierno de Pedro Sánchez para el traspaso a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se oficializará en una comisión mixta de transferencias a celebrar "lo antes posible", refuerza el autogobierno vasco y ha supuesto "un gran paso en la descentralización de la gestión de la prestación de la Seguridad Social y de un modelo de distribución territorial".

De esta forma, ha rechazado las afirmaciones de EH Bildu sobre que el pacto alcanzado supone un "retroceso" en materia de autogobierno, para considerar que es "todo lo contrario, un avance cualitativamente importante". Además, cree que puede ser también "importante" para llegar a entendimientos en todas las materias pendientes de transferir y también en el estudio del régimen económico de la Seguridad Social, último traspaso que se contempla analizar en el calendario de transferencias aprobado y propuesto por el Ejecutivo Sánchez, y aceptado por la Administración vasca.

En una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Garamendi ha recordado que la transferencia del IMV llegará con 16 meses de retraso sobre lo acordado y reflejado en el cronograma de traspasos.

Ello supondrá que el Ejecutivo vasco se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del Ingreso Mínimo Vital, y pondrá fin a la encomienda de gestión por la que se materializaba, hasta ahora, la

gestión de esta prestación en la Comunidad Autónoma Vasca.

En este sentido, ha recordado que Euskadi siempre ha sido "pionera" en establecer prestaciones o ayudas públicas en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad, y ha remarcado que el Gobierno español, hace dos años, reguló el llamado IMV, que se instauró desde el sistema de Seguridad Social.

Desde entonces, ha añadido que se ha producido "una lógica de funcionamiento complementario de dos tipos de prestación: la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital". Esta última, ha dicho, es "relativamente nueva, y es preciso su engarce" con la práctica anterior que en Euskadi se hace desde su competencia de atención social, en la que se sitúa la RGI.

Según ha explicado, para la ciudadanía, esta nueva situación conllevará que la tramitación y el pago de la ayuda pública en Euskadi "van a estar en la misma mano, en Lanbide". Por otra parte, ha insistido en que, en base a la cuantificación económica del traspaso, Euskadi descontará de su Cupo el 6,24% del coste a nivel estatal del IMV, unos 187 millones de euros en total.

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Además, ha explicado que una de las particularidades de la transferencia del IMV es que se ha negociado en aplicación de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika, por la que se establecerán los convenios para asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

"No es la primera vez que Euskadi ha asumido la gestión y el pago de

prestaciones no contributivas de Seguridad Social, ya que, desde hace

décadas, la financiación de las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez está siendo gestionada por las Diputaciones forales", ha manifestado.

En este contexto, considera que la transferencia del IMV tiene una "relevancia cualitativa notable porque evidencia que nada es intocable y que en la protección social hay espacios compartidos para la gestión integral, sin romper nada, y en beneficio de una mejor atención y gestión de la atención social".

Para formalizar el acuerdo de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, ha afirmado que los dos Gobiernos estudian sus respectivas agendas para establecer la fecha de la Comisión Mixta de Transferencias con el objetivo de que se celebre "tan pronto como sea posible".

Olatz Garamendi ha asegurado que, en todo caso, el catálogo de transferencias no se agota con el IMV ni mucho menos. "Tenemos un inventario de traspasos aún pendientes y estamos firmemente comprometidos y comprometidas con ello", ha aseverado.

En este momento, ha apuntado que el Ejecutivo vasco ha remitido sus alegaciones a la propuesta del Gobierno español sobre el traspaso del transporte ferroviario. "Se trata de una transferencia que incide directamente en el día a día de la ciudadanía, ya que afecta a diversos servicios de transporte de viajeros por ferrocarril", ha puntualizado.

AVANCES, NO RETROCESOS

Garamendi se ha referido a las declaraciones de EH Bildu que ha asegurado que el traspaso, tal como se ha acordado, supone "un retroceso" en el autogobierno. En esta línea, ha recordado que la transferencia se producirá en el marco de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía, y cree que hay que tener en cuenta el ámbito competencial e Euskadi, en concreto, en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

"El IMV no deja de ser una prestación dentro de ese régimen económico de la SS y hay otras muchas prestaciones que tienen que ver con ello", ha aclarado.

A su juicio, con este acuerdo, el autogobierno "se ve reforzado". "Ha sido un gran paso en la descentralización de la gestión de la prestación de la Seguridad Social y de un modelo de distribución territorial". "Pienso que es un gran paso en el sentido de que, tras todos estos meses, este acuerdo llega con los contenidos básicos inherentes a un traspaso, sin un plazo temporal, pero, además, enrocado en nuestro sistema de financiación, que es el Concierto Económico", ha subrayado.

Para la consejera, estas cuestiones son "claves" para el desarrollo del autogobierno. También ha recordado que luego está la RGI y hay que conocer "cómo se integrarán ambas materias en el proyecto de ley de Garantía de Ingresos que se plantee".

Por todo ello, ha destacado que esta transferencia supone "un avance cualitativamente importante en el autogobierno". "Ahora tenemos que seguir avanzando", ha añadido, para recordar que hay un calendario de traspasos, en el que se encuentra también, en último lugar, "el estudio o los estudios en torno a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

"Es otra de las materias y vamos a atenderla. Entendemos que este paso que hemos dado puede ser importante para aunar a llegar a entendimientos en todas las materias pendientes y también en esta última del estudio régimen económico de la Seguridad Social", ha concluido.