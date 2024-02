El ex 'número dos' de Ciudadanos Edmundo Bal lanza su nuevo partido de centro para atraer votos de PP y de PSOE

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que fuera portavoz parlamentario y vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, presentará este jueves su nuevo partido político, nacido de la asociación Nexo Plataforma que él mismo preside, con la vista puesta en atraer votantes de la izquierda del PP y la derecha del PSOE, un nicho electoral que actualmente ve "vacío", y sin descartar que se estrenen en las elecciones europeas.

La asociación aprobó registrarse como partido político a principios de febrero, con el apoyo de más del 96% de los socios que ejercieron su derecho al voto tras una asamblea ordinaria. La constitución del nuevo partido, del que aún no se conoce el nombre, se formalizó ante notario la semana pasada, según informan desde Nexo Plataforma, que nunca ocultó su objetivo político.

La nueva formación busca "ocupar, con fuerza y sin complejos, el espacio entre la derecha del PSOE y la izquierda del PP y "dar voz a todos aquellos ciudadanos que creen que hay que salir de las trincheras y del enfrentamiento en el que se encuentra la política y pasar a hacer cosas útiles para las personas y el conjunto del país", según señaló Bal.

Si bien aún no se conoce quién conformará este nuevo proyecto "reformista y progresista", la composición de Nexo Plataforma puede dar algunas pistas. La asociación está plagada de rostros conocidos del sector disidente de Ciudadanos, como el exdiputado Juan Ignacio López-Bas o el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Santiago Saura. Asimismo, quiere incorporar a importantes figuras de la política y la sociedad civil.

PROLIFERACIÓN DE PARTIDOS

El partido de Edmundo Bal se suma a otros proyectos creados tras la caída de Ciudadanos y que aspiran a copar ese espacio electoral. A principios de año se conoció la inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior de Izquierda Española, que surge del 'think tank' El Jacobino. Su líder es Guillermo del Valle y ya ha confirmado su intención de concurrir a las elecciones europeas de junio como alternativa al PSOE. A este colectivo se incorporó Francisco Igea, procurador de Ciudadanos en Castilla y León, que inicialmente estuvo en la asociación de Nexo.

Además, un grupo de intelectuales y expolíticos 'naranjas' y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han impulsado La Tercera España, un proyecto de nuevo partido socialdemócrata crítico con el PSOE que se define como "una izquierda reformista" enfocada al futuro y "consciente de España", que rechaza los "privilegios" y defiende como "imprescindible" la igualdad de los españoles ante la ley.

EL PERIPLO DE BAL

Bal, abogado del Estado, fue un fichaje del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera en 2019, que le incorporó a su lista por Madrid en las elecciones generales del 28 de abril tras ser apartado de la causa del 'procés' por la pérdida de confianza del Gobierno.

Tras la marcha de Rivera y con Inés Arrimadas al frente de la formación 'naranja', Bal tocó techo como 'número dos' del partido y como portavoz parlamentario. La relación entre Arrimadas y Bal se torció tras constatarse los efectos de la Ley del 'Sólo sí es sí', que generó miles de rebajas de condenas a agresores sexuales y que Ciudadanos apoyó bajo el criterio del abogado del Estado.

Con la suma de fracasos electorales, Ciudadanos puso en marcha un proceso de refundación que debía culminar con un cambio de Ejecutiva. Bal presentó una candidatura, pero finalmente se alzó ganadora la bicefalia encabezada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp. La relación de Bal con esta nueva dirección siempre estuvo tensada.

La debacle que sufrió Ciudadanos en las elecciones municipales y autonómicas del 28M, en las que l partido perdió el 80% de sus ediles y no logró ningún diputado autonómico, llevó a la dirección 'naranja' a decidir no concurrir a las generales del 23J. Bal e Igea encabezaron el frente crítico contra esa decisión, y los reproches públicos que hicieron a la Ejecutiva por su decisión de no concurrir a los comicios acabaron provocando su expulsión en septiembre de 2023.