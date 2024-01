El ex 'número dos' de Interior con el PP pide más tiempo para presentar su escrito de defensa en 'Kitchen'

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha solicitado al juez que investiga la 'Operación Kitchen' que le dé más tiempo para presentar su escrito de defensa, después de que eliminara algunos de los delitos por los que le envió a juicio por el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia para robarles información sensible sobre el partido y sus dirigentes.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Martínez --ejercida por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suarez-- ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que les conceda un plazo de dos meses o, en su defecto, fije una fecha concreta pero más tardía que la actual.

El origen del problema es el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 13 de octubre por García Castellón contra Martínez, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los también ex responsables policiales Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y el ex chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos.

El instructor apuntó a una larga lista de delitos, como descubrimiento y revelación de secretos, malversación, prevaricación y cohecho, incluyendo asimismo los de secuestro y organización criminal.

La defensa de Martínez le advirtió entonces de que esos dos últimos delitos contemplan penas de cárcel superiores a los 9 años, lo que obligaba a cambiar el tipo de procedimiento de abreviado y sumario, pidiendo anular la apertura de juicio oral.

García Castellón rechazó anularlo optando únicamente por rectificar su auto para excluir esos dos delitos, al "apreciar un error manifiesto, puesto que acoge la posibilidad de abrir juicio oral por una calificación incompatible con el cauce procesal por el que se sustancia el procedimiento".

En el escrito presentado este mismo viernes, los abogados de Martínez explican que al rectificar y no anular simplemente se reanuda el plazo original para presentar los escritos de defensa, lo que les deja solo 10 días a contar desde el pasado martes, "cuando la Fiscalía y las acusaciones gozaron de meses" para presentar sus respectivos escritos.

"Es por ello por lo que solicitamos nuevo plazo para formular escrito de defensa, dado que la causa se compone de 14 tomos y más de 7.000 acontecimientos", reclaman.