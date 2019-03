El exresponsable de Diplocat se refiere a los observadores del 1-O como "visitantes" a los que sí se pagó

Publicado 13/03/2019 12:37:19 CET

Rechaza vinculación con el departamento de Romeva y que este órgano realizara actividades relacionadas con el referéndum

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), Albert Royo, ha negado este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que desde dicha institución se organizara y retribuyera la presencia de observadores internacionales para el referéndum del 1-O si bien ha reconocido determinados pagos, como uno por un total de 49.531 euros en en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de "visitantes" entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

"No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales", ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, para afirmar en otro momento del interrogatorio que las actividades del Diplocat no tenían que ver con las realizadas por la Consejería de Exteriores del exconsjero Raül Romeva.

No obstante, y respecto a este "grupo de expertos" que estuvieron en Cataluña desde días previos al 1-O Royo ha terminado reconociendo que "querían estar en Cataluña en esas fechas para ver lo que sucedía".

A lo largo de toda su declaración -que ha realizado a pesar de estar imputado en el Juzgado de Barcelona que investiga la organización del 1-O- el testigo ha tratado de desvincularse de lo que se concluye en informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña. Según su versión, en estos informes la policía judicial incurre en un "error" al vincular lo que ha calificado de "consorcio" con decisiones del exGovern.

