Exteriores avisa al independentismo: el Parlament debe comunicar sus viajes y no escapa de la unidad de acción exterior

Dice que no quiere "coartar" su actividad internacional pero que ésta no puede vulnerar la lealtad institucional y el interés general

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a subrayar a Junts per Catalunya que la actividad internacional de la Generalitat no puede vulnerar la lealtad institucional ni el interés general y ha dejado claro, en una respuesta parlamentaria, que el Parlament no puede sustraerse a la unidad de acción en el exterior.

Todo ello a cuenta del viaje que el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, hizo a Islandia en enero. El Ejecutivo central ha insistido, en una respuesta parlamentaria, en que la institución debió comunicar su viaje, al contrario de lo que sostiene el propio Costa y los diputados de Junts en el Congreso.

"El Gobierno podrá recabar la colaboración de todos los sujetos que participan en la acción exterior del Estado", dice el Gobierno de Pedro Sánchez, para "misiones y actuaciones específicas que coadyuven a la defensa de los intereses del Estado en el exterior" o al "mejor cumplimiento" de los objetivos de la política exterior.

En su viaje a Reikiavik el pasado enero, Costa denunció en redes sociales que la Embajada española se había "autoconvidado" a sus reuniones, que le parecía un gesto "poco diplomático" y que eso no variaría su mensaje de "denunciar la represión".

En Madrid, la diputada de Junts en el Congreso, Laura Borrás, pidió explicaciones por escrito y la respuesta fue que el Gobierno supo de la visita por las autoridades islandesas, aunque ésta "debía haber llegado" a Exteriores "a través de la Generalitat o del propio Parlament", que tiene la "obligación", según la Ley de Acción Exterior de 2014, de mantener informado a este Departamento "de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior".

Sin embargo, Costa rechazó de inmediato esa interpretación, afirmando que "no es obligatorio notificar un viaje del Parlament" y que la institución seguiría haciendo viajes sin dejarse "condicionar".

El argumento de Junts es que, según la Ley de Acción Exterior que esgrime el Gobierno, cuando se trata de comunidades autónomas, solo están obligados a comunicar sus viajes al extranjero "los presidentes y los miembros de Consejos de Gobierno".

Esa misma tesis la esgrimió Borràs en una nueva batería de preguntas parlamentarias, subrayando que Costa no es presidente ni 'conseller' y acusando al Gobierno de "coartar la actividad institucional" del Parlament "incluso con exigencias no recogidas en la legislación vigente".

El Gobierno responde que "no tiene intención de lastrar ni de coartar la actividad institucional internacional de la Generalitat, pero sí "desaprueba que esa actividad institucional se lleve a cabo vulnerando los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general".

UNA VÍA PARA SORTEAR LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR VIAJES

Las palabras de Borràs ponen en evidencia que, con el viaje de Costa, el independentismo pretendía, precisamente, encontrar una vía de actuación exterior que no les obligase a informar a Exterior. Sin embargo, la respuesta del Gobierno apunta a que no cabe aferrarse a la literalidad del precepto.

En concreto, detalla que esa obligación de comunicar viajes debe ponerse en relación con otros dos apartados de la ley. Uno de ellos es el que pone al Ministerio de Asuntos Exteriores "al servicio" de cualquier institución del Estado, "también por tanto del Parlament, para prestarle apoyo en su proyección al exterior, en el marco de sus competencias".

El otro es el que afirma que "el Gobierno podrá recabar la colaboración de todos los sujetos que participan en la Acción Exterior del Estado para el desarrollo de misiones y actuaciones

específicas que coadyuven a la defensa de los intereses del Estado en el exterior o al mejor cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior".

"EXHORTACIÓN A COMUNICAR EL VIAJE"

Ese "poder recabar" y ese "prestar apoyo", alega el Gobierno central, justifican "la exhortación a comunicar el viaje del señor Costa" a Islandia para que la encargada de negocios de la Embajada española le prestase apoyo en su tarea.

Por todo ello, responde el Ejecutivo a Laura Borràs, no se puede acusar al Gobierno de "flagrante extralimitación de funciones", puesto que el Costa "viajó a Islandia sin informar previamente de su viaje al Gobierno y sin que este le reclamara tal información", que "ya conocía a través de canales diplomáticos oficiales".