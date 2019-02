Exteriores espera que el "cambio" en Venezuela llegue "muy pronto" y se abre a aportar la experiencia de la Transición

Publicado 01/02/2019 11:41:12 CET

El secretario de Estado dice que con Estados Unidos se intercambia información y la relación "funciona perfectamente"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, ha confiado este viernes en que el "cambio" político en Venezuela se produzca "muy pronto" y ha opinado que la experiencia española de la Transición puede ser "relevante" para acompañar el proceso.

Así lo ha afirmado en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores para explicar las prioridades de su departamento conforme al proyecto de Presupuestos para 2019. Martín-Valenzuela ha dejado claro que Iberoamérica no forma parte de su Secretaría de Estado, pero ha respondido a las preocupaciones de los diputados de PP y Ciudadanos.

De hecho, ha recogido el guante del portavoz 'popular', José Ramón García-Hernández, que le ha pedido la organización de seminarios sobre transición política y formación. "Lo veremos en Venezuela, un país no apaga la luz de la dictadura, y se levanta democracia", ha afirmado el diputado.

"Tenemos un capital de conocimiento y experiencia que puede ser muy útil para estos países porque, a pesar de las mejores voluntades, en Venezuela cuando el cambio se produzca y esperamos que sea muy pronto, será necesario acompañarlo con una serie de cuestiones y nuestra experiencia es relevante", ha concedido el secretario de Estado, que ha apuntado que en estos casos es tan importante "seguir el camino de los aciertos" como "evitar los errores".

Además, mientras Fernando Maura (Ciudadanos) ha acusado al Gobierno de no atender las crisis que viven Venezuela y Nicaragua, ha recalcado que ambos países están "en lo más alto de la preocupación del Ministerio y del ministro" desde hace "bastante tiempo".

Según ha dicho, se está "definiendo una política que trata de asegurar lo más importante, el respeto de las vidas y los derechos de los ciudadanos de estos dos países y sus ansias de libertad y de justicia", pero ha recordado que se trata de dos Estados soberanos, de manera que deben moverse "con las precauciones y condiciones que eso exige".

A su llegada a la Comisión, Martín-Valenzuela ha evitado precisar si Estados Unidos había informado previamente a España de su intención de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela antes de que éste se autoproclamase el pasado 23 de enero. "No me parece una cosa muy relevante. Nosotros tenemos una relación que funciona perfectamente con Estados Unidos, nos informamos de lo que nos tenemos que informar y ya está", ha zanjado.

El secretario de Estado no ha querido aventurar qué sucederá a partir del domingo, cuando expira el plazo de ocho días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio a Maduro para convocar elecciones y solo ha insistido en que espera que "la situación en Venezuela evolucione rápidamente".

ESPAÑA RECONOCERÁ A GUAIDÓ

Eso sí, ha dejado claro que se cumplirá la "hoja de ruta" marcada por el presidente del Gobierno, que pasa por reconocer a Guaidó como presidente, aunque no sabe qué hará a continuación Nicolás Maduro. "Tendrá que ir pensando lo que tiene que hacer, no me puedo poner en lugar del señor Maduro", ha dicho el secretario de Estado.

Además, ha justificado las decisiones que se están tomando en que "la situación en Venezuela es bastante crítica". A su modo de ver, quienes ven intereses económicos en esta posición es que "no han estado en Venezuela últimamente".