Exteriores pide aclaraciones por hospitalización forzosa de vacunados, incluidos españoles, a su llegada a Shanghai

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está tratando de conseguir aclaraciones por parte de las autoridades de Shangai sobre los motivos para la hospitalización forzosa a que se están viendo sometidas algunos extranjeros que llegan al país y que ya han sido vacunados o han pasado la COVID-19.

Así lo ha confirmado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en rueda de prensa con su homólogo de Irak, Fuad Hussein. "Estamos en contacto con las autoridades chinas para entender una nueva normativa que aparentemente han introducido y que está afectando a algunos ciudadanos españoles, también de otras nacionalidades", ha indicado.

"Queremos entender cuáles son las condiciones de esa nueva normativa y cómo se está aplicando para poder ayudar a nuestros ciudadanos en su retorno a China", ha añadido.

Según fuentes diplomáticas, la Embajada española en Pekín, al igual que otras europeas, han pedido aclaraciones a las autoridades de Shangai por esta medida, de la que no se había informado con antelación y que ha afectado ya a algunos españoles. Asimismo, se están haciendo gestiones para que esta práctica se interrumpa de forma inmediata.

Ha sido el Consulado General de España en Shangai el encargado de dar la voz de alarma sobre la práctica, que se viene desarrollando desde hace algunas semanas "sin ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades chinas".

Según ha explicado, ciudadanos extranjeros residentes en China y vacunados con la vacuna china o vacunas extranjeras, y también aquellos que habiendo superado la COVID-19 en meses anteriores han sido vacunados posteriormente, "están siendo hospitalizados, de manera no consensual ni voluntaria" durante tres o cuatro días a su vuelta a Shangai.

ANÁLISIS DE SANGRE Y ANTICUERPOS A LA LLEGADA

A la llegada al aeropuerto, se realizan análisis de sangre y "si la prueba de anticuerpos es superior a una cifra establecida por las autoridades sanitarias, como consecuencia de la vacunación, les hacen firmar unos documentos en chino sin traducción al inglés" y se procede a ingresarlos en un hospital, ha indicado.

Una vez allí, se les somete a más análisis de sangre y a PCR, además de "resonancia magnética de tórax y alguna prueba invasiva adicional, de cuyos resultados ni les dan copia ni les informan", ha denunciado el Consulado, añadiendo que lo único que hacen es "pedir cooperación durante tres o cuatro días".

Quienes son hospitalizados deberán pagar "el papel higiénico, las toallas, cualquier producto sanitario que se necesite, así como el agua embotellada", a través de la plataforma WeChat, sin que sea posible el pago en efectivo ni con tarjeta de crédito, ha precisado el Consulado.

Según ha denunciado, por el momento no ha obtenido respuesta de la Oficina de Asuntos exteriores de la Municipalidad de Shanghai a las notas verbales remitidas ni tampoco "una respuesta telefónica, como es habitual".

PRÁCTICA SORPRENDENTE Y POCO ÉTICA

Asimismo, ha lamentado que ni los ingresados ni en su caso los consulados generales en Shangai han sido informados de "esta sorprendente y poco ética práctica, ni del nivel de anticuerpos mínimo fijado" ni de "cómo seleccionan a dichas personas".

Por todo ello, el Consulado ha advertido a quienes vayan volver a Shangai en las próximas semanas que tengan en cuenta "toda esta información", recomendando que "no firmen documentos que no entienden, utilice un traductor en el móvil para entender lo que está firmando y hagan una foto antes de entregarlos, ya que no les darán una copia".