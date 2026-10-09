La Fábrica de la Moneda emitirá cuatro sellos de la Princesa Leonor, tres de ellos de su etapa militar

Archivo - La Princesa Leonor a su llegada al Congreso de los Diputados para jurar la Constitución ante las Cortes Generales - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda emitirá el 23 de octubre cuatro sellos de la serie 'Casa Real Española' dedicados a la Princesa de Asturias, tres de ellos vinculados a su paso por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Los sellos, según una resolución conjunta de las Subsecretarías de Transportes y Movilidad Sostenible y de Hacienda publicada este viernes en el BOE, se denominan 'S.A.R. La Princesa de Asturias' y tres de ellos llevan como apellido las etapas de la instrucción militar que ha realizado la hija mayor de los Reyes en los últimos tres años por las tres academias militares.

El sello de la Princesa de Asturias tendrá un valor postal de 4,78 euros y cada uno de los otros tres de su etapa militar, de 2 euros. Esta prevista una tirada de 60.000 tiras de cuatro sellos y comenzará su emisión el próximo 23 de octubre. Cada sello tendrá un formato de 28,8 X 40,9 milímetros.

La distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2031, si bien, según precisa el BOE, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos podrá solicitar la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión.