Feijóo acusa a la dirección de Correos de "incompetente" por tardar tanto en poner refuerzos en el voto por correo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a la actual dirección de Correos de "incompetente" y le ha echado en cara que haya "tardado tanto" en poner refuerzos para garantizar el voto por correo ante las generales del 23 de julio. Dicho esto, ha afirmado que si de él dependiese su actual presidente, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ya habría sido cesado.

"¿Por qué han tardado tanto en poner refuerzos? ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Y por qué Correos pierde mil millones de euros en los últimos años?", se ha preguntado el líder del PP en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha indicado que el voto es un derecho constitucional y si, a escasos días de que finalice el plazo para votar, "más de un millón de personas que han solicitado el voto, no lo tienen", estarían ante "un supuesto gravísimo".

"Y mi obligación como demócrata es ponerlo encima de la mesa, y me parece sorprendente que el Gobierno empiece con las cábalas de que si éste del sindicato que conoce Feijóo o Feijóo conoce al sindicato y hay una confabulación", ha proclamado.

El líder del PP ha indicado que éste es un asunto "muy serio" que le "enerva" especialmente porque estuvo al frente de Correos y entonces sabían que en la época de Navidad tenían que "reforzar la plantilla". En este punto, ha dicho que los carteros son "gente muy seria" y han dicho que "necesitan refuerzos en el mes de julio para repartir récord de solicitud de voto por correo" porque hay "más de un millón" de votos si repartir.

Por tanto, ha indicado que "la culpa no es del señor Feijóo", que lo que quiere es que "se repartan los votos", al tiempo que ha señalado que la actual dirección de Correos no está gestionando "bien" la compañía y no ha estado a la "altura de las circunstancias". "¿Cómo es posible que hayan tardado semanas en discusiones entre la dirección y los sindicatos en ver cómo se incrementa la plantilla?", se ha preguntado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)