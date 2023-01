Feijóo acusa al Gobierno de "alentar" y "apoyar" las protestas e insultos contra Ayuso en la Complutense

Asegura que si el PSOE gana las elecciones generales le dejaría gobernar si antes pactan apoyar la lista más votada



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Gobierno de "alentar" y "apoyar" las protestas e insultos que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de la Universidad Complutense donde se le reconocía como alumna ilustre.

En una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, Feijóo ha reclamado a las formaciones y organizaciones estudiantiles no alimentar y ser "contundente" en la condena de este tipo de actos que van "en contra de los principios de la Universidad", que son "el conocimiento, la libertad y la tolerancia". Según ha recordado, Ayuso "estudió Periodismo" en la Facultad de Ciencias de la Información y ha sido presidenta de una comunidad autónoma.

Así, el líder del PP ha criticado que "lo más grave" ha sido la reacción del Gobierno a las protestas hacia la dirigente regional, citando las palabras del ministro de Universidades, Joan Subirats, diciendo que esos actos son "normales en cualquier universidad", y a la ministra de Ciencia, Diana Morant. "Si los partidos políticos alientan este tipo de actitudes y el Gobierno, que está para condenarlas y perseguirlas, no solo las alienta, sino que las apoya", ha asegurado.

Al respecto, Feijóo ha lamentado que las críticas hacia Ayuso vengan de los ministros que tienen relación con el ámbito universitario y ha tildado de "lamentable" que miembros del Gobierno "insulten a los presidentes autonómicos, a empresarios, señalen a periodistas y a los jueces le llamen fachas". "Estamos viviendo una España que no conocíamos", ha aseverado.

Por otra parte, cuestionado por la Ley de Universidades que continúa su trámite parlamentario en el Senado, Feijóo ha recordado que la norma "no tiene el consenso de la comunidad universitaria", siendo incluso criticada por presidentes autonómicos del PSOE, como es el caso de Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha.

A juicio del presidente del PP, la ley "no es fruto de un consenso", sino de la "necesidad" de que ERC "le dé el visto bueno" en el Congreso y Senado. "España no puede tener leyes en función de las minorías. Tiene que tener leyes con el sentir y apoyo de la mayoría", ha subrayado Feijóo, al tiempo que ha avanzado que, en el caso de gobernar tras las próximas elecciones generales, devolverá a la Universidad su "autonomía" dentro de "un sistema de calidad y competencia de los profesores".

PACTO CON EL PSOE

En relación a las próximas elecciones generales que se celebrarán a finales de este año, Feijóo ha insistido en que si el PSOE ganase los comicios su "obligación" sería dejarle gobernar si antes ambas formaciones llegan a ese acuerdo de apoyar la lista más votada.

Según ha indicado, no es la primera vez que le plantea esta propuesta al Partido Socialista y ha resaltado que si ambos se comprometen tiene "su palabra" de que dejará gobernar a Pedro Sánchez si es el partido más votado. "Todavía no me lo ha contestado, y no lo van a hacer", ha apostillado.

Al hilo, Feijóo ha defendido las propuestas para España de su formación y ha llamado a los votantes de Vox a apoyar sus reivindicaciones. "Hay votantes de Vox a los que necesitamos para cambiar el Gobierno de España y yo les voy a pedir el voto", ha indicado Feijóo, como ya hizo en Galicia cuando era presidente de la Xunta. "Me lo dieron y tuvimos cuatro mayorías absolutas", ha sostenido.