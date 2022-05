Feijóo acusa al Gobierno de "desprestigiar" la jefatura del Estado y promete dar "capas de dignidad a las instituciones"

Recalca que el Ejecutivo de Sánchez es el "más irrespetuoso e irreverente con todas y cada una de las instituciones de España"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "desprestigiar" la jefatura del Estado y más instituciones y ha prometido que el Partido Popular se dedicará a "prestigiarlas" y dar a todos ellas "muchas capaz de dignidad". Según ha recalcado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el "más irrespetuoso e irreverente con todas y cada una de las instituciones de España".

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en el Comité Ejecutivo del PP, que ha coincidido con la entrevista del rey emérito con su hijo Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, un reencuentro que se produce después de dos años en Abu Dabi.

Feijóo, que mañana estará con Felipe VI en Vigo durante al acto de inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "desprestigiar" las instituciones, entre ellas la jefatura del Estado.

CONVERTIR LAS INSTITUCIONES EN PROLONGACIÓN DEL GOBIERNO

El jefe de la oposición, que ha dedicado el grueso de su discurso a desgranar el organigrama del PP que le acompañará en esta nueva etapa del partido, ha afirmado que el Gobierno es el "más irrespetuoso e irreverente con todas y cada una de las instituciones de nuestro país".

"Han desprestigiado al Congreso, la Jefatura del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Fiscalía General del Estado y el conjunto de las instituciones de la Justicia queriendo convertirlas en una prolongación del Gobierno", ha manifestado Feijóo.

En este sentido, ha recalcado que "no hay una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad". "Y les puedo asegurar que vamos a dar muchas capas de dignidad a las instituciones del Estado y las vamos a prestigiar porque no son las instituciones del Gobierno", ha recalcado.

Además, Feijóo ha criticado las últimas manifestaciones de Pedro Sánchez en las sesiones del Senado, cuando se refirió al PP como "mangantes" o cuando habló de "piolones" para aludir a los policías que estuvieron destinados en Cataluña ante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según ha dicho, él no irá al Congreso a llamar "mangante a nadie" ni a "llamar piolines a las Fuerzas de Seguridad". "Y no vamos a convertir a los servicios de Inteligencia que hacen lo que le mandan en piezas de intercambio con el independentismo", ha resaltado, en alusión al cese de la directora del CNI Paz Esteban por el llamado 'caso Pegasus'.



670206.1.260.149.20220523142941