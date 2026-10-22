Feijóo acusa a Sánchez de "agitar el miedo" para evitar que se hable de los "innumerables escándalos"

El presidente del PP, Alberto núñez-Feijóo, participa en el XV Aniversario de Vozpópuli, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "agitar el miedo" para evitar que se hable de "los innumerables escándalos" del Ejecutivo y su falta de soluciones para resolver los "problemas de los españoles".

En un acto por el aniversario del diario 'Vozpópuli', Feijóo ha sostenido que es "obvio" que el Gobierno "ya no tiene hueco para ofrecer nada bueno a nuestro país" tras dos legislaturas y que su "único plan" es "seguir con el espectáculo y agitar el miedo" con "mentiras y con manipulación".

A juicio de Feijóo, Sánchez mantiene este "espectáculo" porque cree que "con un poco de suerte, igual los jueces dejan de actuar" o "se deja de hablar de los innumerables escándalos de esta legislatura", de los "17 sumarios de corrupción" o de la "invasión" de Ceuta con miles de ciudadanos de "un país como Marruecos".

Asimismo, ha considerado que quien ha olvidado los problemas de los españoles y "ha creado muchos", "no parece que esté habilitado para resolver alguno". Por ello, el presidente del PP ha pedido que "nadie se deje intimidar" por el "miedo al cambio".

"En mi opinión el Gobierno que hoy se desmorona en España busca algo: la impunidad", ha sentenciado el dirigente 'popular'.