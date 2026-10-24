Feijóo afirma que "las diferencias se defienden con argumentos, nunca con violencia" ante los disturbios de Barcelona

Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "en democracia, las diferencias se defienden con argumentos, nunca con violencia ni construyendo muros", como ha expresado ante los disturbios que se han producido este sábado por la noche en la plaza de Cataluña de Barcelona.

"La convivencia exige responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo", ha escrito en la red social X el líder de los 'populares' en respuesta a una noticia de Europa Press sobre los disturbios en Barcelona.

Asimismo, Feijóo ha escrito que "España necesita un cambio que nazca en las urnas, con libertad y respeto".

Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Cataluña de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas para controlar a activistas que se han ido concentrando, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro.

Después de que los Bombers hayan apagado el fuego de una barricada y otros elementos urbanos que los activistas han incendiado, los antidisturbios están haciendo pequeñas cargas para sacar de la plaza a los activistas, aunque luego han incendiado parte de la terraza del bar Zúrich y más papeleras.

Esta barricada ha estado formada por pequeños contenedores, papeleras y motos en la confluencia de la calle Bergara con la plaza Cataluña.

Los activistas han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús junto a la barricada, han empezado a destrozar un semáforo y han roto otros elementos urbanos.

Algunas tiendas han protegido sus escaparates y sus entradas ante los disturbios, y la policía está pidiendo a los turistas que salgan de la plaza.

Los Mossos d'Esquadra han hecho varias detenciones en los disturbios de este sábado por la tarde en la plaza de Cataluña de Barcelona y sus alrededores, en los que se han quemado contenedores y mobiliario urbano, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press sin concretar el número.

Sobre las 21.45, no quedaban fuegos encendidos en elementos urbanos y ha habido destrozos y saqueos en escaparates de tiendas, marquesinas de autobús, papeleras y algún semáforo, además de muchas motos y bicicletas tiradas por el suelo o quemadas en alguna barricada improvisada por los activistas.

A esa misma hora, los furgones de los Mossos seguían rodeando la plaza Cataluña mientras quedaban algunos activistas, cada vez más dispersos.