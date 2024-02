Feijóo alerta del peligro de llevar a Galicia el "modelo de Sánchez": "No estamos para independencias"

Ataca a Yolanda Díaz por "presumir" de que baja el paro cuando hay medio millón de fijos discontinuos que "no aparecen en el paro"



A CORUÑA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes el voto para el candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de que continúe en Galicia un modelo que "funciona", basado en la "estabilidad", la "moderación" y el "sentidiño". Dicho esto, ha alertado del peligro de llevar a esta comunidad el "modelo de la mentira" de Pedro Sánchez, con el que volvería el "sablazo fiscal" y en el que los independentistas son los que "mandan".

"Pienso honradamente que los gallegos no estamos ni para referéndums, ni para amnistías, ni para independencias", ha proclamado en un mitin en el Teatro Beneficiencia de Ortigueira (A Coruña) junto al presidente del PP de A Coruña y candidato en las elecciones del 18F, Diego Calvo, y al alcalde del municipio, Valentín Calvín.

Se trata del cuarto acto electoral de Feijóo en esta primera jornada de campaña tras recalar antes en Lugo, donde ha celebrado sendos actos en Piedrafita y Monforte y ha dado un paseo electoral por Mondoñedo. Este sábado protagonizará un gran mitin en la plaza de Toros de Pontevedra junto a Rueda y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

PIDE "GANAS DE GANAR"

Feijóo ha pedido la "primera mayoría para Alfonso Rueda" y no dan "un balón por perdido ni un voto por conseguido". "No hemos ganado nada, no se han instalado las urnas, no tenemos ningún voto, ni tenemos ninguna garantía", ha advertido, para pedir a los suyos "trabajo, determinación" y "ganas de ganar".

Feijóo, que fue 14 años presidente de la Xunta, ha señalado que el "modelo de Galicia" es "moderación", sin "insultar a nadie", y "estabilidad". "La estabilidad es que te levantes por la mañana y no tengas un susto por la tarde y que no te acuestes con un problema distinto que cuando te levantaste", ha subrayado.

Además, ha dicho que el modelo de Galicia es "sentidiño" y "tener palabra", dejando gobernar al que gana. "Sabemos perfectamente que si gana el PP, pero nos falta un puñado de votos para la mayoría absoluta, van a gobernar los que perdieron las elecciones", ha avisado, para recalcar que la izquierda "ya sabe que no va a ganar".

LLAMA A EVITAR EL "DESGOBIERNO DE SÁNCHEZ EN GALICIA"

Ante un auditorio entregado, Feijóo ha asegurado que "el modelo de Sánchez es la amnistía", consistente en "comprar la Presidencia del Gobierno anulando los delitos a quien te apoya". Según ha recalcado, quien manda ahora en el país es alguien "que no vive en España y que es buscado por el Tribunal Supremo", en alusión a Carles Puigdemont.

Por eso, el presidente del PP ha pedido el voto para el Partido Popular con el fin de que "no se reproduzca el desgobierno de Sánchez en Galicia", subrayando que los gallegos no están "para referéndums" ni "para independencias".

Asimismo, Feijóo ha criticado que este Gobierno de Sánchez "con respiración asistida pretenda decir que es el Gobierno progresista". "¿Desde cuándo el progreso es que manden las minorías? ¿Desde cuándo el progreso es tener más deuda pública que en toda nuestra vida?". se ha preguntado.

AFEA A YOLANDA DÍAZ NO SABER "CONTAR LA VERDAD"

Tras asegurar que con el "modelo de Sánchez" volvería el "sablazo fiscal", ha defendido las políticas de bajos impuestos del PP y ha reprochado al Ejecutivo haber subido los impuestos 52 veces. Es más, ha indicado que se ha aumentado la recaudación en 62.000 millones de euros desde que Sánchez es presidente porque "lo necesita para pagar sus pactos".

El mismo día que se ha conocido un aumento del paro en enero, Feijóo ha aprovechado para cargar contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, que "nació en Ferrol" pero no sabe "contar la verdad" y "anda presumiendo por ahí que baja el paro".

"¿Sabéis por qué? Porque a las gentes que trabajan dos días a la semana le llaman fijos discontinuos y no aparecen en el paro", ha dicho, para explicar que antes se les "llamaba contratos temporales y ahora fijos discontinuos". Según ha recalcado, hay "más de medio millón de personas que tienen contratos fijos discontinuos que no figuran en el paro y que realmente están en el paro".