Feijóo apela a la estabilidad ante las "borrascas" que asoman y critica la "crispación" que atenaza la política nacional

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes a la "estabilidad institucional" ante las "borrascas" que asoman en el horizonte tras la crisis del Covid-19, al tiempo que ha alertado contra la "crispación" que atenaza la política nacional.

En un encuentro digital organizado por Europa Press, Feijóo ha recordado que en la crisis que se inició en 2008 Galicia contó con una estabilidad que le permitió adoptar medidas, anticipar respuestas y lograr resultados "apreciados y apreciables", así como "constatables en todo tipo de baremos".

A su entender, cabe preguntarse si ahora habrían superado la pandemia con más eficacia "con gobiernos fragmentados" o "minados por debates estériles". Además, ha dicho que también es "oportuno" preguntarse "si las nuevas borrascas que asoman en el horizonte" requieren cogobernanza o no.

NO HAY TIEMPO PARA "DEBATES BIZANTINOS"

El presidente de la Xunta de Galicia ha hecho hincapié en la estabilidad con una mayoría "estable y eficaz", trasladando a las instituciones la unidad que practica "todos los días la sociedad" en todo tipo de actividades diarias.

"No albergo dudas de que la crispación que atenaza la política nacional no tiene sustento social", ha enfatizado, para añadir que "no hay tiempo en las agendas para debates bizantinos" o para "responder a provocaciones que nos despisten de lo prioritario".