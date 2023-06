Feijóo asegura que la violencia de género "es un principio irrenunciable para el PP en toda España"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la violencia de género "es un principio irrenunciable" para su formación "en toda España" y ha aseverado que "prueba de ello" es que el acuerdo de los 'populares' con Vox en la Comunidad Valenciana "no dice nada en contra de la lucha contra la violencia machista".

"Nuestro compromiso contra la violencia machista se mantiene, se mantendrá y no es negociable", ha sentenciado en una entrevista publicada este domingo por el diario 'ABC', en la que ha garantizado que las políticas de igualdad del gobierno de la Comunidad Valenciana "le corresponderán al PP".

Asimismo, Feijóo ha rechazado las críticas en este aspecto porque, según ha recalcado, el PP exigió apartar al que fuera el candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia psíquica a su expareja.

Respecto a los pactos, también ha afeado que el PSOE "ha rechazado cualquier posibilidad de pactar con el PP" y ha advertido de que "no está preocupado porque gobierne Vox", si no que "pretende que el PP no gobierne en ningún sitio".

"Si el PSOE pudiese gobernar con Vox, no tengo ninguna duda, lo haría", ha avisado, para decir, además, de que tras sus pactos con "los herederos de una banda terrorista como Bildu y con la extrema izquierda populista", los socialistas "no pueden dar lecciones".

Por otro lado, Feijóo ha incidido en que su objetivo es "captar otra vez a los votantes de Vox ex del PP, como al de Ciudadanos", y ha valorado al partido de Santiago Abascal por ser "un partido que respeta la Constitución", a diferencia, a su juicio, de Podemos.

En este contexto, ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "provocar el incremento exponencial de voto a Vox" y "buscar que Vox tenga protagonismo en la vida política". "Es evidente que a Pedro Sánchez le viene bien Vox y a Vox le viene bien Pedro Sánchez", ha apostillado.

Así, ha defendido que va a "derogar el sanchismo" por "absoluta convicción". "Es mucho más letal el sanchismo que el Gobierno de Zapatero", ha dicho al respecto, para advertir a los votantes de que si optan por Sánchez nuevamente en las elecciones del 23 de julio habrá "un Gobierno Frankenstein legitimado por las urnas".

"Inicialmente Sánchez nos engañó (...). Ahora bien; si los españoles quieren que vuelva a gobernar ya no les ha vuelto a engañar porque ahora ese Frankenstein quedaría revalidado por las urnas", ha subrayado.

Respecto a la polémica por las palabras del delegado del Gobierno en Madrid sobre Bildu, el líder de los 'populares' ha indicado que si Sánchez no pensase lo mismo "tendría que haberlo cesado".

"SENTIDO DE ESTADO" EN BARCELONA Y VITORIA

Por último, Feijóo ha defendido el "sentido de Estado" del PP al haber apoyado al PSC en Barcelona, con lo que, ha celebrado, "se ha arrebatado al independentismo la posibilidad de gobernar la segunda ciudad de España" y se ha sacado "al populismo de la mayor alcaldía que gobernaba".

"Es una victoria para los españoles", ha dicho, para reivindicar que las elecciones del 28 de mayo han dado "una gran victoria al PP" que le ha permitido también ser "clave" para que Bildu "no gobierne la capital del País Vasco".

Para Feijóo, "el sentido de Estado que ha demostrado el PP en Barcelona o Vitoria no lo ha demostrado el sanchismo". Así, ha alertado de que en la misma situación en Barcelona la decisión de Sánchez hubiese sido distinta.