Feijóo ataca a Sánchez por soportar que Otegi se "pavonee" presumiendo de que el Gobierno está en sus manos

Dice que a Sánchez "lo gobiernan" otros: "Cuando la mayoría se somete a la tiraría de las minorías, la democracia se descompone"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que él no soportaría que el coordinador general del EH Bildu, Arnardo Otegi, se "pavonee" presumiendo de que el Gobierno de España está en sus manos porque antes presentaría su dimisión como presidente del Gobierno. A su entender, el "principal problema que tiene España ya no es que gobierne el PSOE de Sánchez, sino que al partido de Sánchez le gobiernan".

"Cuando la mayoría se somete a la tiranía de las minorías, la democracia se descompone; cuando las minorías se imponen a las mayorías, aparece la decadencia de un país", ha declarado Feijóo en la clausura del XIII Congreso del PP de Ceuta junto a Juan Jesús

Vivas, con un discurso repleto de elogios hacia actual presidente de la ciudad autónoma.

Feijóo ha criticado que Otegi diga que hay un cambio de época y que ahora el Gobierno de España depende de los partidos que quieren marcharse de España. "Al menos Otegi nos ha contado la verdad y al menos el señor Otegi es honesto desde el punto de vista ideológico con el conjunto de la nación que desprecia", ha proclamado.

Dicho esto, ha asegurado que Otegi "nunca" dirá con un Gobierno del PP que el Gobierno está e sus manos, "pavoneándose" de que están en sus manos "los que quieren irse de España". "Moralmente no me lo permitiría jamás porque mi país no se lo merece. Si tuviera que soportar el comentario y, sobre todo el hecho incontestable de que el Gobierno de España depende de aquellos a los que España les importa un comino, presentaría mi dimisión como presidente del Gobierno de España", ha manifestado.

"NO TODO VALE PARA ALCANZAR EL PODER"

Ante un auditorio entregado, Feijóo ha afirmado que "no todo vale para alcanzar el poder" ni "para conservar el poder" porque el "poder no es un fin en sí mismo sino un instrumento para que las mayorías tengan la tranquilidad de que las minorías no imponen sus decisiones a los intereses generales de un país".

En este sentido, ha indicado que el PP siempre ha defendido que "el insulto, el ataque personal y el acoso no deben formar parte de la política nacional". "No lo queremos para ningún partido, ni siquiera para los que nos han insultado y para los que nos han acosado en los últimos años. No lo queremos ni lo vamos a aceptar", ha subrayado.

Como ya hizo esta mañana en un acto en Málaga con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Feijóo ha pedido al Gobierno que modifique la llamada ley del 'solo sí es sí'. A su entender, el Gobierno "ha vuelto a acreditar su arrogancia" al rechazar la propuesta del PP en el Senado para corregir los errores a los que conduce esa norma.

RECHAZO A LA POLÍTICA DE INSULTOS

Después de una semana marcada por la bronca parlamentaria en el Congreso entre Vox y la ministra de Igualdad, Irene Montero, Feijóo ha llamado también a superar la "política de los insultos y de la degradación institucional". "España no puede permitirse más crispación, más división ni más fractura", ha apostillado.

"Cuanto antes se eviten los errores, desprotegiendo a las mujeres, antes habremos activado la solución", ha resaltado, para criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez "no acepte que haya cometido un solo error, aunque haya ya varias condenas en las que se han disminuido las penas"

Finalmente, Feijóo ha recalcado que la política de Ceuta debería ser también un "ejemplo" para la política española, en la que deberían "volver a primar la experiencia, la serenidad y la humildad" frente a la "arrogancia" y la política del "eslogan y la pancarta". "Seguís teniendo un presidente grande, grande, grande", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes para Juan Jesús Vivas.