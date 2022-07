Feijóo avisa que Sánchez usará "todos los resortes" para frenar al PP pero sentencia: "España ya no le cree"

Critica que haya socialistas que no alcen la voz contra la "deriva" de Sánchez, lo que les convierte en "cómplices de sus acciones"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pronosticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elevará "el tono" y dedicará la recta final de legislatura a "usar todos los resortes del Estado" para "frenar el cambio" del Partido Popular. Sin embargo, ha sentenciado que es "imposible" que pueda recuperar "la iniciativa perdida" dado que España "no le escucha" porque "ya no le cree".

"No nos lo van a poner fácil. Van a elevar el tono, van a recurrir al insulto como estamos comprobando. Van a usar todos los resortes del Estado que tengan a su alcance para frenar el cambio y, por supuesto van a recuperar todos los grandes éxitos que tienen en su repertorio", ha enfatizado Feijóo.

Así se ha pronunciado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el último antes de las vacaciones estivales que ha dedicado a hacer balance del curso político ante los suyos y que se produce pocos días después de conocer los cambios que ha acometido Sánchez en la Ejecutiva socialista y su Grupo Parlamentario.

"UN SURTIDO DE CARGOS Y UN SURTIDO IDEOLÓGICO"

Feijóo ha dedicado parte de su discurso a poner de relieve las contradicciones del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Así, ha señalado que "se dicen implacables" contra los ricos pero "se niegan a bajarle los impuestos a los que menos tienen"; se dicen "los más feministas" pero "utilizan sin pudor un embarazo de riesgo para disimular lo que es un cese como un piano"; se dicen "los más ecológicos pero en estos años se han sacado todos la tarjeta oro del Falcon".

"Dicen que no dejan a nadie atrás pero han dejado atrás a Luena, Carmen Calvo, Ábalos, Iván Redondo, Adriana Lastra, cuatro portavoces parlamentarios, tres jefes de gabinete y 39 ministros y ministras en tres años", ha proclamado cosechando un aplauso de los suyos.

De hecho, Feijóo ha criticado el "surtido de cargos y el surtido ideológico" del Gobierno en tan pocos años. "No me explico cómo España sigue en pie. Le agradezco a todos los españoles su fortaleza, su duda", ha ironizado ante el Comité Ejecutivo del PP.

El presidente de los 'populares' ha pedido a los suyos que no se preocupen si Sánchez y su equipo intenta "desacreditar" al PP porque "nada es más revelador" que les señalen con esa "contundencia" como "la alternativa a su desastre".

Sin embargo, ha advertido que, aunque en el Gobierno "abran discusiones absurdas" para "no hablar de los temas importantes", caigan en "los topicazos" y quieran "llaman la atención", recuperar la "iniciativa perdida" ya es en su "humilde" opinión, "imposible": "España ya no les escucha porque España ya no les cree".

CREE QUE HAY "UN CLAMOR" A FAVOR DEL CAMBIO

En esta tesitura, y tras asegurar que hay "un clamor" a favor del cambio, Feijóo ha pedido al PP ser una "alternativa fuerte y convincente" que ofrezca a los españoles la "esperanza" porque no pueden continuar "ni por el mismo camino ni con el mismo Gobierno".

Tras señalar que en pocas ocasiones el clamor de un cambio político en España se ha manifestado "con tanta fuerza y tanta claridad como ahora", ha indicado que Sánchez "ya se ha centrado en hacer oposición a la alternativa" mientras el PP está centrado en preparar un Gobierno.

"Hay un clamor porque cada vez hay más españoles que están seguros de que así no podemos seguir", ha abundado, para añadir que el "populismo y sus mentiras" están quedando "al descubierto" y "generando una enorme frustración".

El jefe de la oposición ha criticado duramente que haya socialistas que no "alcen la voz" contra la "deriva" de Pedro Sánchez, algo que, a su entender, los convierte en "cómplices de sus acciones". "No concibo semejante soberbia, ni que, en un partido con la historia del PSOE, nadie se rebele contra ella. No lo concibo", ha resaltado.

En este punto, Feijóo ha llamado a rebelarse contra "la enorme irresponsabilidad" del Ejecutivo de Sánchez y ha recalcado que la obligación del PP es ofrecer lo que España necesita: "algo mucho más sensato, más sólido, más responsable, más previsible y más compacto que el guirigay del Gobierno".

"España está afrontando el momento más tenso en Europadesde la II Guerra Mundial con socialistas, aunque empiezan a seranecdóticos; sanchistas, aunque van quedando menos; yolandistas;pablistas; anticapitalistas; europeístas; antieuropeístas; y todo eso aderezado con nacionalistas, independentistas, soberanistas, antisistema y regado, no lo olvidemos, con Bildu", ha afirmado, para preguntarse: "¿Qué podría salir bien de este repertorio ideológico al que se somete a España?".

UN EJECUTIVO "DÉBIL, SECTARIO E IRRESPONSABLE"

Feijóo ha afirmado que España tiene "el peor Gobierno posible en el peor momento" porque es un Ejecutivo "débil, sectario e irresponsable", al tiempo que ha subrayado que se necesita un Ejecutivo que "diga la verdad a la gente".

También se ha quejado una vez más que el Gobierno no haya atendido a ninguna de las ofertas de pacto y medidas que el PP ha puesto encima de la mesa, pero ha señalado que esa falta de respuesta no le frustra sino que le "motiva más".

Feijóo ha criticado además la división en el seno de la coalición de PSOE y Podemos y que, a su juicio, tiene como única ideología "resistir a toda costa". Según ha agregado, el PP garantizaría un gobierno unido, centrado en lo importante, dialogante, responsable y que "le diga la verdad a la gente".

"España no está para que el presidente mire de reojo a su vicepresidenta. No está para que la responsable de Hacienda esté más pendiente de cuadrar votos que de cuadrar cuentas, ni para que la ministra de Empleo priorice su campaña personal frente al drama de seguir liderando el país con el doble de paro que la UE", ha manifestado.

PIDE A LOS SUYOS MARCAR DIFERENCIA CON EL GOBIERNO EN FONDO Y FORMA

Finalmente, ha pedido a los cargos del PP marcar la diferencia con el Gobierno en el fondo y las formas, y ha recordado que aceptó encabezar este proyecto para "hacer la mejor política posible, no para imitar los bajos instintos que mueven a otras formaciones".

"No he salido de mi casa, no he dejado la tierra donde había echado raíces, no he traído a mi familia hasta aquí, no he renunciado a una mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle la política que creo merece mi país y que exige un cambio de fondo y de formas", ha aseverado.