Feijóo avisa a Vox que sus votantes están "tomando nota" si vota con la izquierda y permite que "se quede el sanchismo"

Apela al voto útil al PP en una veintena de provincias porque el PP está a 25 escaños de la mayoría absoluta



MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al voto útil al Partido Popular ante las elecciones generales porque su partido está a "25 escaños de la mayoría absoluta" y ha avisado a Vox que sus votantes están "tomando nota" de su actuación porque si al final "vota con la izquierda" en algunas comunidades como Murcia, se estará convirtiendo en un "buen aliado del sanchismo".

"Yo creo que sus votantes también están tomando nota del tema, porque si Vox está dispuesta a votar con la izquierda para que no gobierne el PP, lo que está es a favor de que se quede el sanchismo", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El líder del PP ha indicado que hay "muchos votantes de Vox que no quieren bajo ningún aspecto" que haya posibilidad de que gobierne el "sanchismo con los independentistas después de perder las elecciones". De hecho, ha indicado que hay una veintena de provincias en las que se eligen 3 o 4 diputados, y ha llamado a "no dividir" el voto de centroderecha. "Ahí está la clave", ha manifestado, para añadir que hay en juego alrededor de 15 o 18 escaños.

"EL OBJETIVO DEL PSOE ES GOBERNAR PERDIENDO"

Tras recalcar que el objetivo de Pedro Sánchez es "gobernar perdiendo", Feijóo ha asegurado que su objetivo es tener "más escaños que la izquierda" en las próximas elecciones generales y obtener una "mayoría suficiente" para gobernar, que es superar los 160 escaños, para tener un Gobierno "sólido".

Al ser preguntado cómo valora que Vox esté jugando muy fuerte con los pactos, Feijóo ha avisado que los votantes de Vox están "tomando nota" ante la posibilidad de que pueda garantizar el "sanchismo en algunas CCAA" como el caso de Murcia, donde a su entender es "sorprendente" que la formación de Santiago Abascal pretenda entrar en el Gobierno de Fernando López Miras.

Feijóo ha denunciado que el PSOE esté "buscando el miedo" en campaña y ha señalado que "aquel vídeo del dóberman" que emplearon los socialistas en el pasado ahora lo "sustituyen" por "estas cuestiones de la ultraderecha".

"Nosotros no vamos a pactar con partidos independentistas ni con Bildu, Sánchez sí", ha proclamado Feijóo, para añadir que el PSOE no tiene "como objetivo que Vox no esté en el Gobierno" sino que el PP "no esté en el Gobierno".

En este sentido, ha recalcado que "quien trabaja en contra del PP sin ninguna duda es el PSOE", que está recurriendo al "miedo" con Vox cuando, según ha reiterado, es el PSOE el que "facilita las coaliciones con Vox", dado que "nunca deja gobernar al PP, aún ganando". "Eso es el pacto del Tinnel a la enésima potencia", ha aseverado.