Feijóo buscará una relación estable y transparente con Marruecos: "Los temas de Estado se llevarán a las Cortes"

Detalla que cuenta con un equipo de diplomáticos preparándose en caso de que el PP asuma la presidencia española del Consejo de la UE



MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega al Palacio de la Moncloa su primera prioridad será establecer una "excelente" relación con Marruecos, que sea estable y transparente, porque es un "vecino, aliado y amigo". Además, ha indicado que los temas de Estado los tienen que llevar a las Cortes Generales.

"Lo primero que haremos es mandarle a Marruecos un mensaje, se lo he mandado cuando tuve la primera reunión con el primer ministro marroquí, de que nosotros somos un partido fiable, un partido de Estado, y por lo tanto los temas de Estado los tenemos que llevar a las Cortes Generales", ha anunciado el líder 'popular' en una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, preguntado por las relaciones de España con el país vecino.

En este sentido, Feijóo ha sostenido que las relaciones de España con Marruecos no se pueden basar en la relación personal del "presidente de turno" con el rey Mohamed VI de Marruecos porque no son "relaciones estables". Por ello, ha defendido la necesidad de establecer un vínculo firme con un "aliado, vecino y amigo" de España y conocer qué ha pactado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con Marruecos.

Feijóo ha insistido en que el PP es un partido "fiable y de Estado" y, por lo tanto, "los temas de Estado los tienen que llevar a las Cortes Generales". "A mí me interesa una relación estable con el Reino de Marruecos, porque es mi aliado, mi vecino y mi amigo. Para esto necesitamos saber qué es lo que Sánchez ha pactado con Marruecos y reestablecer primero la transparencia de los acuerdos y, en segundo lugar, el visto bueno del Congreso y del Senado

TAMBIÉN RETOMAR UNAS "RELACIONES EQUILIBRADAS" CON ARGELIA

También ha recalcado la importancia de retomar unas "relaciones equilibradas" con Argelia, el pueblo de Saharaui y la ONU como hicieron anteriormente todos los expresidentes españoles hasta la actual "quiebra" realizada por el presidente del Gobierno al calificar en marzo de 2022 la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la "más seria, creíble y realista".

"Yo le garantizo estabilidad en nuestras relaciones, le garantizo transparencia, lealtad y equilibrio. Creo que es lo que Marruecos nos puede pedir", ha manifestado el presidente de los 'populares' en la citada entrevista.

"ASUMIRÉ LOS COMPROMISOS EUROPEÍSTAS"

Feijóo ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la presidenta del Parlamento Europea, Roberta Metsola, así como a otros primeros ministros del Partido Popular Europeo, que si hay un cambio político y llega al Gobierno asumirá los compromisos europeístas de España.

También ha dicho que restablecerá "la verdad" en la política española, mientras que ha criticado no haber recibido ninguna información de la agenda española en la Presidencia del Consejo de la UE. "No ha habido una comisión de información permanente entre el partido de la oposición y el Gobierno", ha denunciado de nuevo el presidente del PP.

No obstante, ha señalado que cuenta con un equipo de diplomáticos de "ocho o nueve personas" que está ya constituido desde hace semanas y que está preparando la eventualidad de que el PP asuma la presidencia de turno de la UE.

APLAUDE LA VISITA DE SÁNCHEZ A ZELENSKI

Por otra parte, Feijóo ha calificado como "inteligente" la decisión de Sánchez de acudir al Ucrania y visitar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para inaugurar la presidencia española e la UE.

"Me parece inteligente esa propuesta. Le compromete (a Zelenski) ayuda militar, le compromete ayuda de la Unión Europea y por lo tanto compromisos armamentísticos y además dice que le va a mandar algún tanque más", ha aplaudido el actual líder de la oposición.

Sin embargo, ha afeado que el partido pequeño de la coalición, con el que Pedro Sánchez está dispuesto a reeditar un Gobierno, diga que está en contra de pertenecer a la OTAN y que quiere rebajar el gasto militar.

"¿Usted se imagina que en mi partido o en mi Gobierno ocurriera esto? Que yo voy como presidente del Consejo a un país y que la mitad de mi Gobierno me esté desautorizando en tiempo real", ha criticado, defendiendo que en una democracia "la minoría no puede imponerse a la mayoría" y que el "presidente no puede ser medio presidente" y nombra y cesa a sus ministros según lo considere.