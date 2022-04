Feijóo cree que Ayuso va a "ganar de calle" el congreso del PP de Madrid, que ve mejor hacer en mayo que en junio

Dice que las heridas "están cerradas" y subraya que hace "mucho tiempo" que no veía "tanta unidad" en el PP

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una figura "emergente" y "determinante" para el futuro de esta región y ha subrayado que es "lógico" que ella quiera presidir el PP madrileño. Tras mostrarse convencido de que va a "ganar de calle" el congreso del PP de Madrid, ha defendido celebrar ese cónclave lo antes posible, apostando por mayo antes que por junio.

Feijóo ya ha encargado un informe al coordinador general del partido, Elías Bendodo, y al vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, para celebrar de forma "muy rápida" los congresos regionales pendientes, como el de Madrid, máxime cuando están a las puertas citas electorales clave como las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. La presidencia del PP de Madrid y la fecha del cónclave fue uno de los asuntos que enfrentaron a Ayuso y al PP de Pablo Casado.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que Ayuso es una "figura emergente y lo va a seguir siendo", ya que, según ha dicho, ha "acreditado un resultado extraordinario en la Comunidad de Madrid". "De lo que de mí dependa, no solo me parece una figura emergente sino que me parece una figura muy determinante para el presente y el futuro en la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

VE "LÓGICO" QUE QUIERA PRESIDIR EL PP DE MADRID

Dicho esto, ha confesado que a él le "agradó mucho escuchar" a Ayuso hace meses que ella quería ser la presidenta del PP madrileño porque eso es "lo lógico". "Un presidente autonómico que no quiera presidir su partido en la comunidad autónoma, me sorprendería", ha resaltado.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha apostado por hacer el cónclave madrileño lo antes posible con el objetivo de "preparar las elecciones municipales en Madrid" que, a su juicio, son "determinantes para el conjunto y el resultado electoral en toda España".

"Si el congreso del PP de Madrid lo podemos hacer en mayo, mucho mejor que en junio. Por tanto, va a tener muchísimo trabajo, mucha tarea y espero que gane ese congreso. Todo parece que lo va a ganar además de calle, con contundencia", ha señalado.

"LAS HERIDAS ESTÁN CERRADAS"

Al ser preguntado cómo va a gestionar los equilibrios internos y las heridas que estén por cerrar en la nueva etapa que se abre, Feijóo ha dicho que él cree que esas heridas "están cerradas" y ha añadido que, después de haber tenido un momento de una "enorme tensión e implosión", "con la misma intensidad y en espacio de tiempo muy corto" ha terminado esa crisis interna.

"No advierto en el partido ninguna tensión. Al contrario, no he visto desde hace mucho tiempo tanta unidad en el partido", ha declarado el presidente del PP que se ha remitido como prueba de ello al XX Congreso Extraordinario del PP celebrado en Sevilla, donde logró el 98,35% de los votos.

Feijóo ha dicho que ese porcentaje de voto es "histórico" y ha añadido que él agradece "mucho" al partido ese apoyo, por lo que se "compromete a mantener la unidad del partido y volver otra vez a ampliar un partido de centro reformista que ha sido y es el Partido Popular".