Feijóo dice que cesará a Tezanos en su primer Consejo de Ministros y aclarará las razones del giro en el Sáhara

En la presentación del programa, promete "independencia judicial blindada legalmente" y la mayor oferta pública de jueces y fiscales



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este martes a cesar al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Féliz Tezanos, en su primer Consejo de Ministros si llega al Palacio de la Moncloa. Además, ha avanzado que desvelará las razones "no explicadas" del giro en el Sáhara.

Así lo ha avanzado en el acto de presentación en el Palacio de Linares del programa electoral del PP, 'Un proyecto al servicio de un gran país', que recoge un total de 365 medidas. Han asistido el exministro Marcelino Oreja, el embajador Javier Rupérez, la exministra Fátima Báñez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como la cúpula del PP y numerosos parlamentarios del Grupo Popular.

Feijóo ha asegurado que el programa del Partido Popular es "un contrato con los españoles". "Nuestros compromisos están aquí, escritos, y se entregan a todos los ciudadanos para que juzguen lo que queremos hacer si ellos quieren y que nos juzguen si lo

hemos hecho", ha proclamado.

El líder del PP ha señalado que si gobierna llevará a cabo "un profundo ejercicio de reconstrucción de la unidad nacional" porque su objetivo es "pasar página de esta etapa, recuperar el sosiego y dejar atrás los líos, los sobresaltos y las divisiones". "Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado", ha apostillado.

ENUMERA LOS RETOS QUE TIENE ESPAÑA POR DELANTE

A renglón seguido, ha relatado los desafíos que tiene por delante España: "Blindar la Sanidad pública, alcanzar un pacto estable por la educación, aprovechar con eficacia los fondos europeos, mejorar la productividad de la economía, responder a la tragedia demográfica y al reto de la conciliación, velar por el medio ambiente, garantizar una política de agua y que los jóvenes no vivan peor que sus padres"

Feijóo ha indicado que ser presidente del Gobierno "no consiste en servirse de las instituciones" como, a su entender, ha ocurrido esta legislatura, "sino en servir desde ellas a los españoles". Por eso, ha garantizado que si gana "se liberará del sanchismo a todas y cada una de las instituciones que se han colonizado" porque las instituciones "son de todos" y hay que "volver a prestigiarlas".

"No habrá un Tezanos en mi Gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros", ha prometido el jefe de la oposición. Los 'populares' han censurado duramente en los últimos meses la actuación del actual director del CIS con sus encuestas por considerar que está al servicio del PSOE y de Pedro Sánchez.

LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A SABER EL POR QUÉ DEL GIRO DEL SÁHARA

En política exterior, Feijóo ha señalado que comparecerá en las primeras semanas de su Gobierno para exponer la situación y los objetivos de lo que reste de la Presidencia de la Unión Europea, al tiempo que informará regularmente al Congreso sobre el papel y las prioridades de España en el orden internacional, especialmente mientras se prolongue la situación de la guerra de Ucrania.

Además, se ha comprometido a desvelar en la medida de sus posibilidades "las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara". "Los españoles tienen todo el derecho a saber para qué y por qué se tomó esa decisión", ha enfatizado.

En su intervención, Feijóo también ha pedido "transparencia en el gasto público". "Los viajes que los españoles pagan con sus impuestos serán públicos y jamás se usarán los aviones del Estado para actos personales o de partido", ha enfatizado.

Además, el presidente del Partido Popular ha prometido "independencia judicial blindada legalmente" como una de las medidas del PP para sus cien primeros días, así como la mayor oferta pública de jueces y fiscales.

EL ESTADO "NO ES NEGOCIABLE"

Asimismo, Feijóo ha indicado que el Estado "no es negociable" y ha reiterado que si gana recuperará el delito de sedición en el Código Penal, tipificará el referéndum ilegal y aumentará las penas por malversación.

De hecho, el líder del PP ha subrayado que su primer compromiso es acabar con el sometimiento del interés general a las exigencias del independentismo, la sensatez política a los métodos del populismo y las preocupaciones mayoritarias a las urgencias de los gobernantes.

Feijóo también ha prometido "un nuevo impulso" al Estado del Bienestar y ha indicado que la clase media es "la gran olvidada" de esta legislatura, acusando al Gobierno de haberse "olvidado de las PYMES y de los autónomos" por estar preocupados en "ir contra las grandes empresas".

ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Aparte de Marcelino Oreja, los ex ministros Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez, y el ex secretario de Estado Ramón Gil Casares, también estaban representados amplios sectores de la sociedad civil a través de los representantes de de CERMI, COCEMFE, Autismo España, Plataforma de la Infancia, Satse, Save The Children, Plataforma del Tercer Sector, Apramp y ONCE.

Del sector de la Economía han asistido Carmen Vidal (secretaria de Política Insititucional de CCOO), Fernando Luján de Frías (vicesecretario general de UGT), Celia Ferrero (vicepresidenta de ATA), Alberto González Ruiz (secretario general de CEOE), Fermín Albaladejo (presidente de CEAJE), Luis Aribayos (secretario general de CEPYME), Pablo Campos (presidente de Oliver Wyman), Rodrigo Álvarez (director general de ASPAPEL), Federico Ramos de Armas (director de AGBAR) e Ignacio Larracoechea (presidente de PROMARCA), según ha informado el partido.