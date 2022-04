Feijóo elige a Monago para presidir el Comité de Derechos y Garantías y a Diego Calvo para el Comité Electoral

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido al extremeño José Antonio Monago para presidir el Comité de Derechos y Garantías del PP, mientras que el gallego Diego Calvo será presidente del Comité Electoral del PP.

Así lo ha anunciado Feijóo durante su intervención en el XX Congreso Extraordinario del PP que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde este sábado será proclamado presidente del partido tras la votación de los compromisarios.

Feijóo ha señalado que propone a Cuca Gamarra, actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso, como secretaria general del PP. Como número tres ha elegido al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ocupará el puesto de coordinador general del PP.

"ALGUIEN QUE PUEDA APAGAR ALGÚN INCENDIO"

Además, ha señalado que para presidir el Comité Nacional de Derechos y Garantías se necesita a alguien que "pueda apagar algún incendio" y que tenga experiencia en política autonómica y local. Por eso, ha dicho que propone al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, un puesto en el que sustituirá a la concejal madrileña Andrea Levy.

A renglón seguido, ha señalado que de las elecciones gallegas han aprendido que el Comité Electoral lo tiene que presidir un gallego y ha dicho que su apuesta el Diego Calvo, un político con "experiencia en gestión".

Calvo, que es presidente provincial del PP de Coruña y vicepresidente primero del Parlamento gallego, sustituirá en ese cargo a la valenciana Belén Hoyo, que presentó su dimisión en plena crisis interna del PP, ya que en una reunión del comité de dirección donde llegó a pedir a Pablo Casado el cese del Teodoro García Egea.

"VOY A SEGUIR FORMANDO EQUIPOS"

En su discurso, Feijóo ha asegurado que él "no sería nada" sin su equipo y ha señalado que por eso va a seguir "formado equipos". Según ha añadido, no cree "en adanes" sino en el trabajo común y en la fuerza política. "Creo que divididos y endiosados ya están otros partidos y divididos y endiosados no se consigue nada", ha avisado, para añadir que su propósito es "contar con mucha gente".

Finalmente ha confirmado que el resto de miembros que componen el núcleo duro de su Ejecutiva los desvelará el próximo domingo, coincidiendo con la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebrará en Sevilla.