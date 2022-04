Feijóo exhorta a Sánchez a cumplir con la bajada de impuestos mientras repele poner fecha a su salida de Galicia

En su primera sesión de control como líder del PP, Feijóo reitera que su sucesión se resolverá "en semanas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

En su primera sesión de control en el Parlamento gallego como nuevo líder nacional del Partido Popular, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra la política tributaria del Gobierno central, al que ha situado como "el peor" y "más lento" de Europa en materia económica. Lo hizo en una intervención en la que ha repelido las reclamaciones de los grupos de la oposición para que aclare cuándo se producirá su salida de la Presidencia de la Xunta, un paso que Feijóo ha situado en "semanas".

"No voy a robar un minuto a Galicia", ha aseverado Feijóo en su primera aparición en la política autonómica tras el Congreso extraordinario del PP celebrado el pasado fin de semana en Sevilla. El debate ha pivotado en torno al futuro en la Presidencia de la Xunta, incógnita que los portavoces de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Luís Álvarez, han reclamado que se despeje porque "Galicia no puede tener un gobierno en suspenso" en la "peor crisis de precios de los últimos 40 años".

El nuevo presidente del PP ha resaltado que su decisión de no compaginar cargos "es firme", pero ha apelado a cerrar su período de "reflexión" para una sucesión que ha encuadrado en "semanas". "No voy a tomarme el tiempo que usted tuvo", ha respondido a Pontón, en alusión al proceso de reflexión que abrió la nacionalista sobre su liderazgo entre agosto y octubre del pasado año.

Todo ello en una sesión en la que Núñez Feijóo ha retomado sus críticas a la política impositiva del gobierno de Pedro Sánchez, al que ha situado como "el peor" y "más lento" de la Unión Europea en política económica y al que ha vuelto a exigir que cumpla con la bajada de impuestos acordada en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma.

"Cumplir los pactos significa bajar los impuestos. Ese pacto está solemnenmente firmado en la Conferencia de Presidentes. Si ustedes no bajan los impuestos, incumplen los pactos. Si no hablan con los transportitas, incrementan la tensión en las carreteras y el desabastecimiento", ha aseverado en resuesta al portavoz socilista el presidente gallego, que ha calificado al de Sánchez como "el gobierno más lento y con la peor política económica de Europa".

SUCESIÓN EN GALICIA

Tanto Pontón como Álvarez se han preguntado si la de este martes habrá sido la última sesión de control de Feijóo como presidente de la Xunta y tiraron del último lema de campaña de los populares, el 'Galicia, Galicia, Galicia' de las eleeciones de 2020, para poner en cuestión el compromiso del mandatario autonómico con sus actuales responsabilidades institucionales.

"Usted ya está instalado en Madrid por mucho que siga formalmemente como presidente de la Xunta. Galicia no es más que un eslógan electoral, hoy caducado", ha espetado Pontón; mientras que el portavoz socialista empleó el reparto de pesos de las baronías autonómicas en la composición de la nueva directiva del PP para ironizar con que "ese Galicia, Galicia, Galicia" de 2020 "se transformó en Galicia, Andalucía y un poco de Madrid".

Frente a las demandas de la oposición para que dé ya el paso al lado y active el proceso sucesorio, Feijóo ha reivindicado su derecho a tener un período de "reflexión" que se ha comprometido a cerrar "en semanas". "Vaya usted preparando el debate de investidura", replicó a Pontón, a la que afeó que, en su primera intervención, asegurase que "por primera vez en la historia" Galicia tendrá un presidente "elegido a dedo".

Durante su 'careo', Feijóo contraatacó a la portavoz nacionalista con el período de reflexión que ésta abrió a finales del pasado verano sobre su continuidad al frente del BNG. "Yo no voy a agotar esos meses que usted tuvo", incidió el presidente gallego, que reiteró en varias ocasiones que su salida del cargo para centrarse en el liderazgo del PP es cuestión "de semanas".

"Es una falta de respeto que no diga y no aclare en esta cámara cuánto tiempo más va a mantener a un gobierno interino y paralizado pendiente de su sucesión", ha aseverado Pontón, que se ha preguntado si la dilación en el relevo de Feijóo se debe a que el presidente "quiere dejar todo atado y bien atado" porque "las aguas del PP no tienen la calma que aparentan".

IMPUESTOS Y CRISIS DE PRECIOS

Además del futuro en San Caetano, el debate de la mañana de este martes tuvo en las políticas impositivas y la inflación otro de sus puntos calientes. La oposición ha acusado de "inacción" a la Xunta ante la "peor crisis de precios de los últimos 40 años", mientras Feijóo ha invitado a los portavoz de BNG y PSdeG ha concretar "qué otros gobiernos autonómicos" han adoptado medidas "más ambiciosas" que el suyo.

Así, el presidente ha subrayado la adopción de medidas en las últimas semanas como los bonos energéticos para particulares y empresas, las líneas de avales y créditos para compañías y, sobre todo, "la bajada de impuestos" a "todos" los gallegos incluida en los presupuestos de la Xunta para 2022.

En este sentido, ha aseverado que espera que "nunca" se "copie" en Galicia las políticas del actual Gobierno del Estado, al que ha situado como el "peor" de Europa en política económica y al que ha vuelto a demandar el cumplimiento del compromiso de bajar los impuestos, acordado en la Conferencia de Presidentes de La Palma.

Feijóo ha retomado el argumento de que el Gobierno recauda a través del IVA gracias a la inflación que, dice, emplea más tarde para cumplir con sus socios "populistas" e "independentistas". "Necesita todo este dinero para ponerlo en los territorios", ha espetado el nuevo líder del PP, que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "mentir" a los españoles con el real decreto de las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Todo ello en respuesta al portavoz socialista, Luís Álvarez, que había contrapuesto el paquete de acciones económicas aprobadas por el Gobierno hace una semana a la "publicidad" de las medidas de la Xunta, que ha ejemplificado exhibiendo una página en blanco del Diario Oficial de Galicia (DOG).

"Cuánto anuncio y qué poco producto", ha recalcado Álvarez, que ha censurado que este último fin de semana Galicia no tuviese "ni un solo conselleiro de guardia" porque estaban "todos" en el congreso del PP, broche a un proceso interno que, para el socialista, ha concentrado "todos los esfuerzos" de Feijóo "en el peor momento de la historia reciente" en la comunidad por una espiral inflacionista a la que, dice, la Xunta "no ha aportado ni una sola propuesta".